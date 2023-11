Znamy program tegorocznego jarmarku bożonarodzeniowego w Opolu. Początek już wkrótce

Choinka na opolskim rynku już stoi. Właśnie jest dekorowana. To oznacza, że jarmark bożonarodzeniowy zbliża się wielkimi krokami.

- Jarmark od paru lat zagościł u nas na rynku. W tym roku będzie trwać najdłużej w historii, bo od 25 listopada do 30 grudnia – mówi prezydent Arkadiusz Wiśniewski. – Jak widać zaczynamy wcześniej niż co roku. Zapraszamy wszystkich do wspólnego świętowania.