10 minut badania może uratować życie. Mężczyzno, nie zaniedbuj swojego zdrowia! O profilaktykę raka jąder warto dbać przez cały rok

Prezes Tomasz Lisiński wyraził entuzjazm z powodu możliwości przyczynienia się do tego istotnego aspektu opieki zdrowotnej.

- Cieszę się, że dzisiaj możemy w jakiś sposób przyczynić się do tego ważnego momentu w profilaktyce, o którym często rozmawia się w listopadzie. Jednak uważam, że rozmowa wciąż nie jest wystarczająco szeroka. Z przyjemnością, we współpracy z USK, podnosimy świadomość na ten temat, docierając do szerszej publiczności, zwłaszcza mężczyzn – tłumaczy prezes Odry Opole.