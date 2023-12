100 milionów ton wody w Jeziorze Otmuchowskim. Tak wysokiej wody nie było od dawna. Część ośrodków może pływać

-Ok. 20 – 30 centymetrów wody jest na drodze prowadzącej do ośrodka w Ligocie Wielkiej – poinformował NTO w środę 27 grudnia rano Artur Banasiak z Zarządzania Kryzysowego Gminy Otmuchów. – Obecnie woda jest na poziomie 213 metrów nad poziomem morze i będzie się jeszcze podnosić. Niżej położone domki wypoczynkowe mogą się znaleźć pod wodą, ale ich właściciele powinni być do tego przyzwyczajeni, bo to nie pierwsza taka sytuacja.