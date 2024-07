12 lat sądowego sporu o zapłatę za remont zabytkowego pałacyku. Wyrok odroczono

Chodzi o tzw. Biały Dom, okazałą rezydencję, wybudowaną w XIX wieku przez żydowską rodzinę Franklów, właścicieli zakładów bawełnianych w Prudniku. To jedna z najpiękniejszych w Polsce rezydencji z tego okresu, pełna wysmakowanego wyposażenia. Ogromna klatka schodowa jest ozdobiona malowidłem przedstawiającym odnalezienie Mojżesza. W środku są dwie fontanny, oranżeria, sala reprezentacyjna. Część podziemi obejmuje piwnice dawnego klasztoru, który znajdował się kiedyś w pobliżu.

Pałacyk przy ulicy Kościuszki 1 należał do rodziny Franklów do roku 1938. Wtedy to hitlerowskie władze zmusiły żydowskich fabrykantów

do ucieczki za granicę, a ich nieruchomości trafiły pod zarząd państwowy

. W 1945 roku pałacyk przejęły polskie państwowe zakłady Frotex, produkujące wyroby bawełniane. Mieścił się w nim zakładowy dom kultury.

W 2006 roku gmina Prudnik przejęła budynek w zamian za umorzenie części zadłużenia Froteksu. Władzom miejskim udało się zdobyć duże dofinansowanie do prac remontowych, które według przetargu miały kosztować 9 mln złotych.