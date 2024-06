Tuż za granicą z Czechami Pod Jesenikiem powstanie nowoczesny park wodny. Czesi liczą na turystów z Polski

Stary kryty basen w Czeskiej Wsi pod Jesenikiem jest własnością niewielkiej gminy. Jej władze od kilku lat starają się o wsparcie finansowe na przebudowę starego, liczącego ponad 50 lat obiektu na nowoczesny park wodny.

Ma to być aquacentrum z saunarium, dużą częścią rekreacyjną, zjeżdżalnią rurową i niecką pływacką o długości 25 metrów. Dzięki dotacji władz wojewódzkich przebudowa ruszy jesienią tego roku i potrwa około dwóch lat.

Koszt wszystkich prac to 250 milionów koron czyli ok. 45 mln złotych.

150 milionów wynosi wsparcie kraju ołomunieckiego (samorządowego regionu). 80 milionów mają wyłożyć inne gminy z okolic Jesenika, które do tej pory solidarnie dokładały się do utrzymania basenu, proporcjonalnie do liczny swoich mieszkańców. 20 milionów koron czyli ok. 3,5 mln złotych musi wyłożyć gmina Czeska Ves.