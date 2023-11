3 liga (grupa 3). Bezbramkowy remis LZS-u Starowice Dolne z MKS-em Kluczbork w derbach Opolszczyzny

Zanim obie drużyny przystąpiły do rywalizacji, niewiele brakowało ... a w ogóle by tego nie uczyniły. Boisko w Starowicach Dolnych było bowiem w złym stanie po intensywnych opadach deszczu i tylko wytężone prace gospodarzy obiektu sprawiły, że mecz udało się rozegrać (choć zaczął się z 45-minutowym opóźnieniem).

Trudne warunki dały się we znaki piłkarzom obu ekip. Było to spotkanie walki, pod znakiem ogromnej liczby żółtych kartek. Nie dokończył go obrońca MKS-u Michał Maj, który za dwa "żółtka" musiał opuścić plac około kwadrans przed końcem.

Sytuacji bramkowych nie było wiele. Bliżej wygranej byli goście, ale nie wykazali się wystarczającą skutecznością.

LZS Starowice – MKS Kluczbork 0:0

Starowice: Korczak – K. Kowalczyk, Grądowski, Zozula, Rakowski – Rudnik (80. Łyszczarczyk), Skowron (80. Wróbel), Czajkowski, Zychowicz (61. Ian, 69. Villareal) – Setla, Elton (46. Abu).

MKS: Szczerbal – Napora, Paszkowski, Trojanowski, Maj – Nowak (85. Rachel), Wiszniowski, Neison, Przybylski, D. Lewandowski (75. Zawada) – Tuszyński (58. Włodarczyk).

Żółte kartki: K. Kowalczyk, Grądowski, Zychwicz, Setla, Elton, Abu – Szczerbal, Paszkowski, Maj, Przybylski, Lewandowski.

Czerwona kartka: Maj – 74. (dwie żółte).