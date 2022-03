33-letni Michał z Kędzierzyna-Koźla był nurkiem. Na pozór zwykłe przeziębienie niemal przypłacił życiem

Zaczęło się niepozornie. Od przeziębienia, które w sezonie jesienno-zimowym nie należy do rzadkości.

– Michałowi dokuczał katar, bolały go zatoki, ale z powodu pandemii na wizytę u lekarza musiał poczekać. Wydało się, że jest to niegroźne przeziębienie - wspomina Magdalena Pietruszewska, kuzynka 33-latka z Kędzierzyna-Koźla. – Nie doczekał się jej. 8 stycznia stracił w mieszkaniu przytomność. Znalazł go kolega. Szczególnie niepokojącym objawem był sztywny kark.