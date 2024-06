50 opolskich artystów i twórców dostało marszałkowskie stypendium na przygotowanie kolejnych dzieł

Co roku wyniki konkursu „Marszałkowskie Talenty” są ogłaszane ze sceny Dni Województwa Opolskiego w Mosznej. Już to jest okazją dla wielu, aby publicznie się zaprezentować.

W tym roku o stypendium marszałkowskie wystąpiło ponad sto osób. Budżet projektu wystarcza na uhonorowanie 50 twórców w 8 dziedzinach sztuki (film, muzyka, sztuki wizualne, taniec, literatura, teatr, twórczość ludowa). Każde stypendium wynosi 7,6 tysiąca złotych. Można też dostać stypendium na upowszechnianie kultury i na przedsięwzięcia związane z opieką nad zabytkami.

- Chcę opracować przewodnik prezentujący atrakcje turystyczne i historyczne gmin Łubniany, Dobrzeń i Popielów. Chcę pokazać osobom wędrującym szlakami po naszym regionie, co spotykają po drodze - mówi Harry Lewich mieszkaniec gminy Łubniany.

Harry Lewich od lat amatorsko bada dzieje swojego regionu. Wydał już jedną książkę o historii Kaniowa w związku z 250-leciem miejscowości. Wydał też album widokówek historycznych. Dociera do mieszkańców, namawia ich do udostępnienia swoich archiwów. Materiały wyszukuje w archiwum państwowym w Opolu, ale też w internecie. - Dzięki stypendium marszałka przygotuję tekst i ilustracje do przewodnika, ale jeśli chodzi o wydanie tego, to będę musiał szukać dalszej pomocy.