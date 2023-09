500 milionów złotych na „Opolską pozytywną edukację”. Wspierane będą trzy obszary działań

Prezentowane możliwości, z perspektywy szkoły, docenia m.in. Dorota Gajda- Szczegielniak, dyrektor Zespołu Szkół Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu.

– Korzystaliśmy już z projektu „Opolskie dla liceów”, co nas bardzo cieszy. Do tej pory nieco zazdrościliśmy szkołom zawodowym możliwości korzystania z pieniędzy, jakie przewidywały projekty. Cieszę się, że pojawiła się możliwość wsparcia edukacji włączającej. To m.in. doposażenia pracowni, ale także działania poprawiające kompetencje nauczycieli, kadry. To nie jest tylko problem ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ale całego otoczenia – mówiła.