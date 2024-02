800 kandydatów na listach Koalicji Obywatelskiej. Marszałek Buła „Jesteśmy gotowi do wyborów”

W piątek (2 lutego) w Opolu Andrzej Buła, opolski marszałek i Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych i wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej opowiedzieli o przygotowaniach do nadchodzących wyborów samorządowych, które odbędą się 7 i 21 kwietnia. Ze schodów Miejskiej Biblioteki Publicznej padła jasna deklaracja ” „Jesteśmy gotowi do wyborów”.

- Chcieliśmy tutaj, w obecności wszystkich zdać raport o naszym stanie gotowości do wyborów samorządowych. Gdybyśmy mieli powiedzieć czy jesteśmy gotowi do wyborów, to tak, jesteśmy gotowi do wyborów. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy chcą być na naszych listach samorządowych. Jest dużo pozytywnej energii w tym, by poddać się społecznej ocenie ludzi – mówił Andrzej Buła.