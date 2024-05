Agnieszka Osiecka w interpretacji młodych wykonawców. Trwa ogólnopolski konkurs w Niemodlinie

Jedną z uczestników jest Zuzia, uczennica Szkoły Podstawowej TAK w Opolu, która zaśpiewała piosenkę „Uciekaj moje serce”. - To piosenka bardzo ważna dla moich rodziców, ponieważ przy niej się poznali - wyjaśnia młoda artystka i z pokorą ocenia swój występ.

Dziewczyna zdradza też, że do występu przygotowywała się intensywnie około dwóch tygodni. Jej rady dla chcących wziąć udział w takim konkursie są proste: - Żeby się nie stresować, zaśpiewać prosto z serca, robić to co się kocha, czyli śpiewać – przekonuje młoda wokalistka.

Werdykt jury poznamy o godzinie 18.00. Wtedy też rozpocznie się koncert laureatów, który zwieńczy występ Krzysztofa Iwaneczko, polskiego wokalisty jazzowego.