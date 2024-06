Na Dniach Opola nawet największe marudy nie skarżą się na nudy!

– Dla dzieci to ogromna atrakcja. Zwykle musimy za takie przyjemności płacić, dlatego miłym zaskoczeniem jest dla nas fakt, że tu zabawa jest za darmo – mówi pani Alicja. – Wczoraj byłam z córką na pokazie tanecznym przy Młodzieżowym Domu Kultury, a dziś bawimy się dalej. Podoba mi się to, że w mieście dużo się dzieje i – sądząc po zainteresowaniu – nie tylko ja tak myślę.

Program pęka w szwach

Mnóstwo propozycji dla dzieci

Dni Opola to również mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Obok Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Strzelców Bytomskich 1 rozłożył się Park Zabaw. W sobotę i w niedzielę do godz. 19 dzieci mają do dyspozycji zjeżdżalnię i basen z kulkami. W programie są też warsztaty artystyczne, występy i zabawy. Z Parku Zabaw będzie też można skorzystać na Placu Wolności. W sobotę i w niedzielę do godz. 19 na opolan będą tu czekały animacje, zabawy, warsztaty, popisy szczudlarzy, dmuchańce, fotobudka i wiele innych.