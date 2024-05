Dusili i szarpali 14-latka. Tak bandyci zmusili chłopca do wydania telefonu komórkowego, pieniędzy i zakupów

Do napadu na nastolatka doszło w piątek 17 maja w Zawadzkiem. Około godziny 18:00 14-letni chłopiec wracał do domu z zakupami spożywczymi. W pewnej chwili podeszło do niego dwóch mężczyzn, którzy zażądali od niego telefonu. Wystraszony 14-latek oddał aparat bandytom. Na tym się jednak nie skończyło.

- Mężczyźni popchnęli swoją ofiarę na ścianę znajdującego się obok budynku, a następnie zaczęli go przyduszać oraz szarpać. W ten sposób chcieli wymóc na nim, by podał im PIN do telefonu - mówi młodsza aspirant Dorota Janać z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich. - Przestraszony chłopak zmuszony był także oddać złodziejom pieniądze oraz zakupy spożywcze. Wartość skradzionego mienia to łącznie 1200 zł.