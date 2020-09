Autostrada A4 i A2. Opłaty. Bilet autostradowy kupimy online w aplikacji, internecie albo na stacji paliw. Szlabany znikną w 2021 roku

Krajowa Administracja Skarbowa przejęła 1 lipca pobór opłat na dwóch odcinkach autostrad:

Konin – Stryków na autostradzie A2

Bielany Wrocławskie – Sośnica na autostradzie A4.

Obecnie opłata za przejazd na tych odcinkach jest pobierana manualnie (z wykorzystaniem tzw. „bramek”) lub elektronicznie, przy użyciu dedykowanych urządzeń viaBOX lub viaAUTO.

Autostrada A4 i A2. Nie będzie videotollingu

Videotolling, to system który działa obecnie na koncesjonowanych odcinkach A1 (Rusocin - Nowa Wieś) i A4 (Katowice - Kraków). Polega na tym, że do aplikacji dodajemy numer rejestracyjny samochodu i kartę płatniczą, z której zostanie pobrana opłata. Gdy dojeżdżamy do bramki, kamera odczytuje rejestrację, a szlaban automatycznie się otwiera. Podobnie działa to przy wyjeździe z płatnego odcinka trasy. Videotolling działa także w wielu centrach handlowych.