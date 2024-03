Azteka w Starych Budkowicach to była kultowa dyskoteka w regionie. Dzisiaj jest to opuszczony budynek

Wewnątrz było kilka sal z parkietem do tańca. Główna sala klubowa oraz sala VIP mieściły się na parterze. Na górnym poziomie były sale dance i chillout.

Imprezowiczów dowoziły nawet specjalne autokary, zabierające ich m.in. z Opola, Kluczborka, Namysłów czy Brzegu. Dyskoteka Azteka działała do listopada 2012 roku. Później lokal zamknięto, ale tylko na kilka miesięcy. Po paru miesiącach dyskoteka wróciła, już jako nowy klub - Limonka. [b]Limonka przetrwała do połowy 2014 roku. Od tego czasu budynek stał opustoszały. Stał się ulubionym celem wycieczek miłośników urbexu, czyli opuszczonych miejsc.

Dyskoteka Azteka w Starych Budkowicach działała przez kilkanaście lat. Była to jedna z najpopularniejszych i największych dyskotek w województwie opolskim. Co weekend przyjeżdżały tutaj tłumy miłośników rozrywki z Opola i całej północnej części Opolszczyzny.

Wnętrze dawnej Azteki było odwiedzane nie tylko przez miłośników urbexu, ale także przez wandali. Część armatury w łazienkach jest zniszczona, uszkodzone są też strefy barowe.

Mimo to można odnieść wrażenie, że czas się tu zatrzymał... Na wieszakach w szatni są numerki. Za ladami barów nadal są naczynia. Sejf przy kasach jest otwarty, ale nie ma w nim ani grosza.

Co ciekawe, w sierpniu 2020 roku Azteka ożyła jednak na jeden dzień. Stało się to za sprawą imprezy pod nazwą „Back to Azteka", zorganizowanej w namiocie rozstawionym na parkingu przy budynku dawnej dyskoteki.