Beata Kempa: Chcemy Unii bardziej konserwatywnej. "Powrót na grunt wartości współpracy"

- To wielki zaszczyt i radość rozpoczynać kampanię wyborczą właśnie tutaj w Opolu, bo 5 lat temu Opolszczyzna dała mi przepiękny wynik i bardzo serdecznie za to dziękuję – powiedziała europoseł Beata Kempa podczas poniedziałkowej konferencji prasowej inaugurującej jej kampanię wyborczą do Europarlamentu. - Myślę, że praca przez te 5 lat, którą włożyłam w Parlamencie Europejskim, zaprocentowała i że państwa nie zawiodłam.

Mówiąc o współczesnych wyzwaniach stojących przed Unią Europejską Beata Kempa przypomniała radość ze wstąpienia do UE 20 lat temu, poczucie wolności gdy otwarły się dla nas jej granice.

- To była wielka szansa dla Polski. Dzisiaj to jest już inna Unia ale jasno chcę zaznaczyć, że na pewno nie chcemy z niej występować. Ale to jest Unia, którą trzeba zreformować, a bardziej powrócić do jej korzeni - mówiła europosłanka.