Bez prądu w opolskim. Gdzie 26.05 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie planowane są wyłączenia prądu w opolskim (26.05)? Warto wiedzieć, kiedy może to nastąpić w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacjew opolskim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w opolskim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej.

Planowane wyłączenia prądu w opolskim

powiat brzeski W miejscowości Zurzyce, posesje: , W miejscowości Kamiennik, ulice: Wiejska, 1 Maja, Kamiennik, Chopina, Konopnicka.

27.05 od godz. 8:00 do 15:00 Mąkoszyce, Kolejowa budynki od nr 15 do nr 43 - nr nieparzyste, od nr 40 do nr 74 nr parzyste

27.05 od godz. 8:30 do 15:00 Lubsza ulica Kukurydziana 1A, 1B

28.05 od godz. 8:00 do 15:00 Michałowice, ulica Michałowice dz. nr 184/1

28.05 od godz. 8:00 do 15:00 Wierzbna,bud 16,17,18

29.05 od godz. 8:00 do 11:00 Lewin Brzeski, ulice: Akacjowa 1-9; Kościuszki 98, 100 oraz Cicha 2

4.06 od godz. 8:00 do 15:00 Lewin Brzeski, ulice: Akacjowa 1-9; Kościuszki 98, 100 oraz Cicha 2

5.06 od godz. 8:00 do 15:00

w miejscowości Brzeg, bez napięcia pozostanie ulice: Kruszyńska, Polna

2.07 od godz. 8:00 do 15:00 Grodków, ulica Wrocławska

23.01 od godz. 8:00 do 15:00 Brzezina, ulica: Brzezina, Zielęcice: Akacjowa, Brzozowa, Cisowa, Dębowa, Długa, Działkowa, Jabłkowa, Kasztanowa, Klonowa, Kościelna, Lipowa, Łąkowa, Ogrodowa, Piekarska, Polna, Rzemieślnicza, Topolowa, Wiejska, Zielona. od 1.05 godz. 8:30 do 1.06 godz. 15:00 powiat głubczycki KIETRZ ul. 3 Maja, Okopowa, Kościuszki

27.05 od godz. 8:00 do 14:00 LUBOTYŃ od numeru 1 do numeru 97 od 27.05 godz. 8:00 do 29.05 godz. 15:00 Klisino nr. 72-75 i 86-99

29.05 od godz. 9:00 do 14:00 powiat krapkowicki Gogolin, ulice: Prusa, Kolejowa 1-3 oraz 2-18, Krapkowicka 1-39 oraz 2-32, Strzelecka 41-95

27.05 od godz. 3:00 do 6:00

Januszkowice ul Działkowca 16-18, 73-109

28.05 od godz. 8:00 do 14:00 Malnia, ulica: Gogolińska 2-14 oraz 73-83 od 28.05 godz. 8:00 do 29.05 godz. 15:00 powiat kędzierzyńsko-kozielski CHRÓSTY Stadnina

28.05 od godz. 8:00 do 16:00 Kędzierzyn Koźle ul. Portowa od nr 68 do nr 70A, Szymanowskiego od nr 41 do nr 57

29.05 od godz. 9:00 do 14:00 Kędzierzyn-Koźle: Romana Horoszkiewicza, Zygmunta Kuczyńskiego. 4.06 od godz. 8:00 do 9:00 Kędzierzyn-Koźle: Romana Horoszkiewicza, Zygmunta Kuczyńskiego. 4.06 od godz. 13:00 do 15:00 Solarnia ul. Leśna, Raciborska 11, 13, 15, 15B, 17, 19, 21, 21A, 23, 27, 68, 75, 40, 38, 36, 36A, 34, 34A, 32, 30, 31, 29, Graniczna, Parkowa, Sienkiewicza 18, 16.

5.06 od godz. 9:00 do 13:00

powiat namysłowski Brzezinki Namysłowskie cała miejscowość.

28.05 od godz. 8:00 do 15:00 Świerczów ul. Brzeska 4A-94, 41-89, Szkolna 1-22, 40-Lecia 1-11, Szkoła Podstawowa

29.05 od godz. 9:00 do 14:00 powiat nyski Maciejowice, budynki nr: od 8 do 29

27.05 od godz. 8:00 do 15:00 Otmuchów Śliwice ulice:

Śliwicka od budynku 24 do 36

Malinowa od budynku 1 do 15a

Winogronowa od budynku 2 do 6

Zaniki napięcia do 1 godziny w okresie 8:00 do 10:00 od 27.05 godz. 8:00 do 29.05 godz. 10:00 W miejscowości Piątkowice, posesje: od 1 do 24

28.05 od godz. 8:00 do 15:00 Węża, Przepompownia wody, ZK6619, ZK711436

28.05 od godz. 8:00 do 16:00 Nysa, ulice: Prusa klatka nr 17 i nr 19

29.05 od godz. 8:00 do 15:00

Nysa, ulice: KEN blok nr 53

3.06 od godz. 8:00 do 15:00 Nysa, ulice: KEN blok nr 50

5.06 od godz. 8:00 do 15:00 bez napięcia pozostanie część miejscowości Śmiłowice od 14.06 godz. 8:00 do 14.12 godz. 14:00 w miejscowości Otmuchów przy ulicach Czereśniowa nr 3, ZK802413, ul. Orzechowa nr 1, 3, 5, 6, 15, 17, 10, K802145, ZK802032, ZK-801434, ZK802320, ZK-802323, ZK802369, ZK802100, ZK802033, Ul. Jaworowa nastąpi wstrzymanie dostawy energii na czas prac planowych.

27.01 od godz. 7:00 do 14:00 Szklary, Wilemowice, całe miejscowości.

29.06 od godz. 7:00 do 15:00 powiat oleski Sternalice. Blok 112, 113, 114.

27.05 od godz. 8:00 do 10:00 Sternalice Blok 112, 113, 114.

27.05 od godz. 8:00 do 15:00

Kobyłczyce: 1, 1A, 1B, 1H oraz 2, 2A, 2D i 2L.

28.05 od godz. 8:00 do 13:00 Kolonia Biskupska ul. Oleska od nr 2 i 24 do nr 11 i 31. ul. Szkolna

28.05 od godz. 8:00 do 17:00 Mokrzesz, ul. Częstochowska od nr 48 do nr 184 i od nr 1 do nr 65

29.05 od godz. 8:00 do 18:00 Krasiejów ul. Myslinka nr: 32, 33, 36, 37, 39, 40

29.05 od godz. 8:30 do 13:30 powiat opolski W miejscowości Molestowice, cała miejscowość

W miejscowości Góry Wielki, posesje od 1 do 18

26.05 od godz. 7:00 do 19:00 Złotniki ul. Opolska 61-63, Parkowa.

27.05 od godz. 8:00 do 15:00 Niemodlin, ulice: Kraszewskiego, Dąbrowskiej, Lutosławskiego, Karłowicza, Reymonta, Kochanowskiego, Sady, ulica Sady

27.05 od godz. 8:00 do 15:00

PSZOK Popielów

28.05 od godz. 8:00 do 15:00 Nowe Budkowice, ulica: Lipowa, wodociągi

28.05 od godz. 9:00 do 13:00 Jełowa ul. Oleska 1-13, Leśna 1-3 i 2-8.

29.05 od godz. 8:00 do 15:00 W miejscowości Radoszowice, posesje: od 30 do 82

29.05 od godz. 11:00 do 15:00 Kępa ul. Luboszycka 24-44 i 27-37, 1go Maja, Miła, Spokojna, Zbożowa, Reymonta, Kasztanowa, Orzechowa, Krótka, Nowa 3 i 5, Słowackiego 2-12.

31.05 od godz. 8:00 do 12:00 W miejscowości Molestowice, cała miejscowość W miejscowości Góra, posesje od 1 do 18

31.05 od godz. 8:00 do 11:00 W miejscowości Molestowice, cała miejscowość W miejscowości Góra, posesje od 1 do 18

3.06 od godz. 8:00 do 11:00 powiat prudnicki W miejscowości Szybowice, posesje: 4-22, 365-386

27.05 od godz. 8:00 do 13:00

Prudnik, ulice: Kościuszki 16

28.05 od godz. 8:00 do 12:00 Dębina, ulica Główna 11-29, ul. Polna 1-12 od 28.05 godz. 8:00 do 29.05 godz. 15:00 Mokra RSP

29.05 od godz. 8:00 do 15:00 Brzeźnica, ulica Brzeźnica 39-58

29.05 od godz. 8:00 do 15:00 powiat strzelecki Żędowice ulica: Dworcowa 1-15, 2-16, Opolska 18-38, 25-31, Wojska Polskiego 2-2a

27.05 od godz. 8:00 do 16:00 Żędowice ulica: Dworcowa 1-15, 2-16, Opolska 18-38, 25-31, Wojska Polskiego 2-2a

28.05 od godz. 8:00 do 16:00 Błotnica ulica Toszecka od nr 1 do nr 3

29.05 od godz. 8:00 do 11:00 Żędowice ulica: Dworcowa 1-15, 2-16, Opolska 18-38, 25-31, Wojska Polskiego 2-2a

29.05 od godz. 8:00 do 16:00

Błotnica Strzelecka ulice: Skały, Gliwicka, Dworcowa od nr 25 do nr 27 i od nr 24 do nr 38, Stara Cegielnia nr 1

29.05 od godz. 11:00 do 14:00

Strzelce Opolskie ul. Gruszecka.

4.12 od godz. 9:00 do 15:00

Skąd pobieramy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen

Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

