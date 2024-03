Bieg "Tropem Wilczym" na kąpielisku Bolko przyciągnął 350 biegaczy. „Biegając, pamiętajmy o polskich bohaterach”

- Dla naszego trzyletniego dziecka dzień ten jest przede wszystkim okazją do zabawy na świeżym powietrzu. Jeszcze nie rozumie, dlaczego tutaj jesteśmy, ale staramy się, by poprzez takie wydarzenia, stopniowo poznawało naszą historię. Natomiast nasz siedmiolatek już wie, kim byli Żołnierze Wyklęci i dlaczego ich pamięć jest tak ważna. Chcemy, by nasze dzieci wiedziały, że bieganie dzisiaj to nie tylko forma aktywności, ale też sposób na uczczenie tych, którzy przyczynili się do tego, że żyjemy w wolnym kraju – tłumaczy mieszkanka naszego miasta.