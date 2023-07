Bitwa o twierdzę Nysa. Srogi generał Van Damme znowu zdobył umocnienia bronione przez pruski garnizon

Scenariusz jest zawsze na mojej głowie, ale do ostatniej chwili wspólnie rodzą się nowe pomysły - opowiada Krzysztof Herman, prezes nyskiego Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji Twierdzy Nysa i żołnierz Legii Polsko-Włoskiej. - W Nysie na koniec zawsze zdobywamy twierdzę, zresztą odtwarzając okres napoleoński przeważnie wygrywamy. Porażki zdarzały się Napoleonowi w późniejszym okresie i nie na naszych terenach.

Historia się powtórzyła

Potem było zdobywanie fortu II i wreszcie wieczorna, ponad godzinna bitwa o Nysę. Od huku armat i muszkietów widzów rozbolały uszy.

- To fajna, pouczająca zabawa – komentuje Krzysztof Herman. – Życie żołnierskie daje dużo spokoju, pozwala oderwać się od codzienności, od pracy. A przy okazji dla widzów, to nietypowa lekcja historii.

- Próbujemy bardzo poważnie odtwarzać życie dawnych żołnierzy – opowiadają Adrian Rutkiewicz i Szymon Czerwiński z 2 Pułku Legii Poznańskiej. - To najpierw wymaga dużych poszukiwań w archiwach, solidnego przestudiowania, jak wyglądały wtedy regulaminy żołnierskie. Wielu rekonstruktorów ma mundury szyte maszynowo, ale my szyjemy je ręcznie. Materiały, sukna można kupić w internecie. Wzorujemy się na oryginalnych mundurach, jakie można obejrzeć w muzeach. Są tacy, co nawet sami robią broń, ale takie czarnoprochowe karabiny nie wymagają pozwolenia. Można je bez problemu zamówić w internecie.