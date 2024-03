Blok mieszkalny miał powstać w zabytkowym parku w Nysie. Mieszkańcy protestowali, burmistrz też był przeciw. Inwestor się wycofał

Podczas czwartkowej sesji rady miasta miało odbyć się głosowanie w sprawie ustanowienia lokalizacji dla budowy trzykondygnacyjnego bloku mieszkalnego z garażem podziemnym na terenie zabytkowego parku miejskiego. Taki wniosek jeszcze w listopadzie złożył wrocławski deweloper, który jest właścicielem terenu, a radni mieli 90 dni na to, aby się do niego ustosunkować w formie uchwały. Głosowanie jednak się nie odbyło ponieważ inwestor swój wniosek wycofał.

Przypomnijmy, że firma JKD Serwis z Wrocławia chciała wybudować trzykondygnacyjny budynek mieszkalny z garażem podziemnym na terenie parku miejskiego, który to był wpisany do rejestru zabytków. Miał on pomieścić ok. 100 mieszkań o powierzchni od 37 do 91 m kw. , lokale usługowe i 150 miejsc parkingowych. Na osiedle wjeżdżałoby się od strony ul. Powstańców Śląskich.

Dlaczego teoretycznie budowa osiedla w parku miejskim była możliwa?

Teren, o który toczyła się batalia, został blisko 25 lat temu sprzedany prywatnemu inwestorowi. Następnie, w 2010 roku uchwalono olbrzymi plan zagospodarowania przestrzennego dla tej części miasta, który dla tej konkretnej działki umożliwia zabudowę usługową. Zgodnie z tymi zapisami pierwotnie w sąsiedztwie parku właściciel terenu zaplanował budowę hotelu, kiedy jednak w życie weszła ustawa „lex deweloper” właściciel plany zmienił i zamiast hotelu chciał budować blok mieszkalny.