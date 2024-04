Bój na szczycie bez zwycięzcy. Podsumowanie 19. kolejki BS Leśnica 4 Ligi Opolskiej

Mecz rozpoczął się lepiej dla Stali. W 15. minucie z rzutu wolnego znakomicie dośrodkował Maciej Rakoczy. Posłana przez niego na kilkadziesiąt metrów piłka zaskoczyła obronę gospodarzy, z czego skorzystał Jakub Kowalski i celną główką dał swojej drużynie prowadzenie.

Miejscowi mieli powody do zadowolenia już na samym początku drugiej połowy. W 50. minucie dynamicznie do akcji ofensywnej włączył się na prawym skrzydle Daniel Cieśla. Najpierw wygrał on pojedynek biegowy z Mateuszem Dychusem, po czym wpadł w pole karne i w sytuacji sam na sam nie dał szans na skuteczną interwencję bramkarzowi Stali Aleksandrowi Firkowi.