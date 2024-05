Prasówka 17.05.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Mercure Szczyrk Resort na ostatniej prostej przed otwarciem! Zobaczcie ZDJĘCIA gigantycznego hotelu”?

Prasówka 17.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Mercure Szczyrk Resort na ostatniej prostej przed otwarciem! Zobaczcie ZDJĘCIA gigantycznego hotelu Zaledwie tygodnie dzielą nas od otwarcia zmodernizowanego Mercure Szczyrk Hotel, który przez lata działał jako hotel Orle Gniazdo - wynika z zapowiedzi inwestora. Luksusowy obiekt, jeden z największych w Beskidach, ma zostać oddany do użytku latem tego roku. Dokładna data nie jest jeszcze znana, ale inwestycja zmierza do końca. Obecnie trwa nabór pracowników do kompleksu hotelowego. Będzie w nim pracować kilkaset osób. Zobaczcie, jak będzie wyglądał największy hotel w Szczyrku. WYSTARCZY KLIKNĄĆ W NASZĄ GALERIĘ!

📢 Horoskop dzienny na piątek 17 maja 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na piątek 17 maja 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w piątek 17.5.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Tak wyglądają Miss Polski sprzed lat. Spotkały się razem na zlocie byłych miss. Wśród nich piękna Opolanka Koronę najpiękniejszej Polki nosi się przez rok. Po roku Miss Polski koronuje swoją następczynię. Aktualną miss jest Angelika Jurkowaniec z Namysłowa. Zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądają dzisiaj misski sprzed lat. Możecie zobaczyć w naszej galerii, ponieważ spotkały się na bankiecie w Warszawie.

Prasówka 17.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Opolscy badacze wyróżnieni medalami państwowymi. Wzruszający prezent dla wybitnego profesora 90-lecie Instytutu Śląskiego w Opolu było okazją do wręczenia odznaczeń państwowych oraz wojewódzkich. Wzruszającą niespodziankę przygotowali współpracownicy, przyjaciele i uczniowie zasłużonego, opolskiego badacza prof. Michała Lisa.

📢 Internat na Struga został sprzedany za 7 milionów zł, ale remont wciąż się nie rozpoczął. Tak wygląda w środku opuszczony budynek Po latach starań w styczniu 2023 roku miasto Opole znalazło w końcu kupca na dawną bursę, a potem dom studencki „Archimedes". Inwestor zapłacił ponad 7 milionów zł za budynek, ale do dzisiaj remont się rozpoczął. Weszliśmy do środka, żeby zobaczyć, jak wygląda opuszczony od lat słynny internat przy ulicy Struga w Opolu. 📢 Jak być charyzmatycznym i dobrze budować swój wizerunek? Dyskutowali o tym studenci Uniwersytetu Opolskiego Prawie 100 osób wzięło udział w cyklu warsztatów „Komunikacja to podstawa" przeprowadzonym w czwartek (16 maja) dla studentów Uniwersytetu Opolskiego. Uczestnicy mogli poznać sposoby efektywnej komunikacji zarówno „na żywo”, jak i w Internecie.

📢 Horoskop dzienny na 17.05 (jutro, piątek). Które znaki zodiaku ucieszą się z przewidywań gwiazd? Sprawdź horoskop na piątek dla wszystkich znaków zodiaku. Co dla Twoich bliskich przygotowały gwiazdy na jutro? Upewnij się, co zgodnie z horoskopem może Cię spotkać w piątek 17.05.2024. Czy Cię to zasmuci? Zobacz horoskop na jutro (piątek, 17.05.2024) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Znany opolski ekolog Adam Ulbrych: - Susza stulecia to jest kara Boża. Kara za głupotę Czeka nas klęska nieurodzaju, susze, braki w wodociągach, beczkowozy na ulicach miast i reglamentacja wody typu 5 litrów na głowę na dzień. Kurz i piach pokryje te wszystkie żałosne rozkopy pod megalomańskie projekty typu przekop Mierzei Wiślanej - mówi znany opolski ekolog Adam Ulbrych, któremu kilka lat temu bandyci spalili dom, kiedy alarmował o masowej wycince drzew pod Wołczynem.

📢 Rozpoczął się remont Heliaszówki w Wołczynie. Już wiadomo, co będzie się tam mieścić Rozpoczął się remont budynku w parku w Wołczynie, czyli tzw. Heliaszówki. Będą się tam odbywać warsztaty artystyczne, ekologiczne, rękodzielnicze, ale nie tylko. 📢 Dno odsłania kolejne tajemnice. W Jeziorze Otmuchowskim jest jeszcze mniej wody Ten malowniczy zbiornik od prawie stu lat przyciąga turystów. W ostatnim czasie wody ubyło tak bardzo, że można się przechadzać po dnie jeziora w poszukiwaniu skarbów. Co się stało z Jeziorem Otmuchowskim? 📢 Tajemnica przygranicznej wsi na południu Opolszczyzny. Mieszkańcy musieli opuścić swoje domy z dnia na dzień Przy drodze pomiędzy Opawicą a Dobieszowem stoi sfatygowany krzyż. Nosi ślady po pociskach. Po figurze Chrystusa pozostał już tylko kawałek ręki zwisający z jednego z ramion. Wystarczy wejść pomiędzy drzewa, by natrafić na pozostałości ścian oraz fundamentów budynków. To resztki osady Bursztet. Miejsce owiane jest szeregiem legend. Te ściągają na miejsce m.in. poszukiwaczy skarbów. - Oni potrafią być prawdziwą zmorą tej okolicy - mówi Barbara Piechaczek, dyrektorka Muzeum Powiatowego w Głubczycach.

📢 Z prywatnej hodowli pod Koźlem uciekł serwal afrykański. Jest podobny do geparda. "Pod żadnym pozorem nie zbliżać się do niego" Wójt gminy Reńska Wieś Tomasz Kandziora poinformował w sieci o ucieczce drapieżnego kota. Ostrzegł mieszkańców, żeby nie zbliżali się do serwala. 📢 Niechciana konserwator zabytków. Kto i dlaczego chce się pozbyć Moniki Ożóg? Najpierw była petycja sprzeciwiająca się powołaniu dr hab. Moniki Ożóg na stanowisko Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Gdy ta nie przyniosła efektu, jej przeciwnicy złożyli zawiadomienie do prokuratury, zarzucając brak wymaganych kwalifikacji oraz wątpliwą przeszłość zawodową. Dlaczego nominacja Moniki Ożóg budzi takie kontrowersje?

📢 One są przeurocze. Najśmieszniejsze koty i psy jakie kiedykolwiek widzieliście Wyobraźnia internautów nie ma granic. Ale nie ma się co dziwić, psy i koty to wdzięczny temat dla twórców memów. Zobaczcie najlepsze obrazki, jakie można znaleźć w sieci!

📢 Zabawne czeskie MEMY! Śmieszne czeskie słówka - sprawdź, czy wiesz, co oznaczają! 16.05.2024 Czeskie memy już od jakiegoś czasu śmieszą Polaków. Podobieństwa w języku, a także rażące różnice sprawiają, że Polacy duszą się ze śmiechu. Sprawdź najlepsze czeskie memy, które udało nam się znaleźć w czeluściach internetu! 📢 Pamiętacie, gdzie była fabryka mebli, pierwszy Burger King czy postój bagażówek? Tak jeszcze całkiem niedawno wyglądało Opole Tak Opole wyglądało 20 i 30 lat temu. Fotoreporterzy "Nowej Trybuny Opolskiej" zatrzymali w kadrach miasto z tamtych czasów. Dzięki nim możemy odbyć sentymentalną podróż w czasie ulicami stolicy województwa.

📢 Zarobki policjantów 2024. Tyle zarabiają funkcjonariusze po ostatnich podwyżkach. To nie są małe pieniądze Zarobki policjantów sukcesywnie rosną. Na początku tego roku funkcjonariusze otrzymali kolejną podwyżkę płac. Chcesz wykonywać ciekawy zawód, mieć stabilną, dającą satysfakcję oraz dobrze płatną pracę - wstąp w szeregi policji.

📢 Od wypłaty do wypłaty. Tak Polacy śmieją się ze swoich kiepskich wynagrodzeń 16.05.2024 Polacy uwielbiają memy, a internauci kochają je tworzyć. Tym razem przedstawiamy Wam nową dawkę memów o wypłatach Polaków. Można się uśmiać. Zapraszamy do naszej galerii! 📢 Horoskop 16-31 maja 2024. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP na ostatnie dwa tygodnie maja 2024. Co się wydarzy od 16. do 31. dnia miesiąca? Wróżka Expiria przejrzała układ gwiazd oraz planet i ma dla nas garść podpowiedzi.

📢 Patron Polski i specjalistka od spraw trudnych. Wkrótce odpusty niezwykłych świętych. Ich relikwie są na Opolszczyźnie W niedzielę 19 maja na ziemi nyskiej czekają nas dwa cenne wydarzenia religijne. W Głębinowie spotkają się czciciele św. Rity, a w Podlesiu odbędzie się odpust ku czci św. Andrzeja Boboli.

📢 W Oleśnie powstaje Centrum Szkolenia Służb Ratowniczych. To inwestycja za 25 milionów zł W Oleśnie trwa budowa siedziby Centrum Szkolenia Służb Ratowniczych. W 3-kondygnacyjnym budynku będą sale wykładowe i treningowe oraz część hotelowa z zapleczem gastronomicznym. To inwestycja rozpoczęta przez poprzednie władze państwowe i gminne. Centrum ma być gotowe już na przełomie 2024 i 2025 roku. 📢 Horoskop codzienny na czwartek 16 maja 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na czwartek 16 maja 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w czwartek 16.5.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 16.05.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 16.05.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 W Kluczborku ma powstać ciepłownia opalana paliwem z odpadów. Mieszkańcy są podzieleni Famak chce wybudować w Kluczborku kotłownię opalaną paliwem pochodzącym z odpadów. Projekt budzi obawy mieszkańców zwłaszcza południowej części miasta. Ale są też zwolennicy tej inwestycji. 📢 Beka z rowerzystów. Oto najlepsze memy o cyklistach, które rozbawiły internautów Rowerzystom często się obrywa. Tym razem oberwało im się w internecie, a to wszystko za sprawą internautów, którzy przygotowali dawkę nowych memów na ich temat. Zapraszamy do naszej galerii! 📢 Tyle oferują dziś pracodawcy na Opolszczyźnie. Stawki są niskie, a praca ciężka Przejrzeliśmy oferty z wszystkich powiatowych urzędów pracy na Opolszczyźnie. Sprawdziliśmy, jakie stawki oferują pracodawcy i czego oczekują w zamian. Wnioski nie są optymistyczne - większość firm płaci za mało i niewspółmiernie do zakresu obowiązków.

📢 Remigiusz Mróz sprzedał już 10 milionów swoich książek. Opolski pisarz jest najpopularniejszym autorem w Polsce Remigiusz Mróz jest nie tylko popularnym, ale i bardzo płodnym pisarzem. Właśnie wydał kolejną książkę, która zapewne stanie się bestsellerem jak wszystkie jego tytuły. Średni nakład powieści w Polsce wynosi 2 tysięcy egzemplarzy. Remigiusz Mróz wydał już 10 milionów! Zobaczcie, które z jego książek są najpopularniejsze.

📢 Spokojny przebieg matur na Opolszczyźnie. To zasługa dobrej organizacji szkół. „Trzeba dopiąć wiele rzeczy” Tegoroczne matury w województwie opolskim przebiegają bez zakłóceń. Opolska Kurator Oświaty, Joanna Raźniewska poinformowała, że nie odnotowano żadnych incydentów. 📢 Wypadek w Michalicach koło Namysłowa. Kierowca nie opanował Citroëna C3 i uderzył w drzewo Do tajemniczego wypadku doszło w środę (15 maja) na lokalnej drodze koło Namysłowa. Kierowca Citroëna C3 zjechał z drogi i uderzył w drzewo.

📢 Najciekawsze SELFIE w sieci - straszne i śmieszne. Humor, szaleństwo i mistrzowie drugiego planu. Najlepsze autoportrety wykonane telefonem! Ogromna popularność selfie jest niezaprzeczalna. Autoportrety telefonem wykonują sobie praktycznie wszyscy. Wielu wykazuje się przy tym dużą kreatywnością przez sposób wykonania zdjęcia lub miejsce. Zdarza się, że wyjątkowość zdjęcia jest wynikiem idealnego momentu wykonania. Przegrzebaliśmy internety w poszukiwaniu najśmieszniejszych i najbardziej ciekawych SELFIE. Sprawdź je!

📢 Te opolskie parafie są najbardziej popularne w internecie. Obserwują je tysiące internautów Coraz więcej parafii zakłada konta w mediach społecznościowych za pomocą których komunikują się z wiernymi. Sprawdziliśmy, które opolskie wspólnoty są najbardziej lubiane przez mieszkańców. Na podstawie analizy mediów społecznościowych wszystkich parafii z Opola przygotowaliśmy listę tych najpopularniejszych. 📢 5 tysięcy złotych chcą zarabiać opolscy studenci w swojej pierwszej pracy. Aspiracje mijają się z tym, co oferują pracodawcy Absolwent studiów wyższych są gotowi poświęcić kilka miesięcy na naukę obowiązków w pierwszej pracy. Ale oczekują też konkretnego wynagrodzenia za swoje zaangażowanie.

📢 Egzamin ósmoklasisty 2024 w Strzelcach Opolskich. Zobacz jak poszło uczniom szkoły podstawowej nr 1 Do testu ósmoklasisty przystąpiło w tym roku 3924 uczniów z województwa opolskiego. Nie wszędzie się odbył, bo w niektórych placówkach nie było komu go pisać. 📢 Zmarła jedna z najsłynniejszych kucharek w habicie. Była związana z Kluczborkiem Mowa o siostrze Leonilli, zakonnicy, która była związana m.in. z Klasztorem Sióstr św. Józefa w Kluczborku. Znali ją słuchacze w całej Polsce, gdyż miała swój program w radiu i występowała w telewizji. Zasłynęła także jako autorka książek kucharskich. 📢 Lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu pionierami w zabiegach naczyniowych. To spory sukces i szansa dla pacjentów Na międzynarodowym kongresie EuroELSO, który po raz pierwszy odbył się w Polsce, zespół z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu zaprezentował wyniki unikalnych zabiegów naczyniowych. Kardiochirurg Witold Gwóźdź przedstawił efekty operacji wykonywanych przy użyciu pompy Impella u pacjentów z ciężką stenozą aortalną i wielonaczyniową chorobą wieńcową. Zabiegi te przeprowadzano z przezskórnego dostępu podobojczykowego.

📢 10 najdroższych samochodów używanych w Opolu i w województwie opolskim. Porsche, Mercedes, Audi - jest w czym wybierać Porsche, Mercedes, Audi, BMW - luksusowe samochody używane tych marek możemy kupić na Opolszczyźnie. Kosztują jednak grubo ponad pół miliona złotych, a najdroższe nawet ponad milion złotych. Zobaczcie, jakie najdroższe samochody używane są aktualnie do kupienia w Opolu i w województwie opolskim. 📢 Piękne Polki z PRL-u. W stu procentach naturalne, bez botoxu i operacji plastycznych. Tak wygląda prawdziwy wdzięk i kobieca delikatność Zjawiskowa uroda, pewność siebie i klasa - to po prostu piękne Polki z czasów PRL. Bez botoxu i Phonów. Zobaczcie archiwalne fotografie przedstawiające prawdziwe ślicznotki z tamtych lat, które nie potrzebowały wybiegu, by prezentować swoje wdzięki i klasę. Przejdź do galerii zdjęć i przypomnij sobie urokliwe Panie PRL-u.

📢 Opolska policja złapała fałszerza pieniędzy. Uwaga na banknoty 200-złotowe! Sam produkował fałszywe banknoty 200 złotowe, sam też wprowadzał je do obiegu, płacąc nimi między innymi na Opolszczyźnie. Po udanej akcji policjantów z Opola trafił za kraty. 📢 Unikatowe zdjęcia Opola z lat 20. i 30. ubiegłego wieku. Tak wyglądało Opole przed II wojną światową Dziś dajemy możliwość zobaczenia Opola, którego już nie ma: budynków, ulic, mostów i placów, które już nie istnieją lub zmieniły swoje oblicza. Fotografie sprzed 80 i więcej lat pokazują, jak kiedyś żyło się w Oppeln. 📢 Remont drogi na Pradziada. Turyści muszą liczyć się z kilkumiesięcznymi utrudnieniami Turyści planujący wyprawę na Pradziada muszą liczyć się z utrudnieniami. Od 13 maja do 10 września droga z parkingu Hvězda niedaleko Karlovej Studanki do hotelu Ovčárna pod szczytem Pradziada jest częściowo zamknięta. Prowadzone są tam prace remontowe, które ograniczają ruch pojazdów.

📢 To najtańsze domy w województwie opolskim. Ceny poniżej 200 tysięcy złotych Czy w roku szalejących cen nieruchomości można kupić dom z działką za małe pieniądze? Okazuje się, że tak, chociaż dysponując kwotą poniżej 200 tysięcy złotych znajdziemy w zasadzie jedynie nieruchomości do kapitalnego remontu. 📢 Pozostały trzy tygodnie do 61. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. W mieście już widać, że przygotowania nabierają tempa W Opolu rozpoczęły się przygotowania do 61. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Koncerty odbędą się w dniach od 31 maja do 2 czerwca i jak co roku przyciągną rzesze miłośników polskiej muzyki. 📢 Tak wyglądają najpiękniejsze ogrody działkowe na Opolszczyźnie. Mamy ceny i lokalizacje Ogrody działkowe ROD to już nie tylko miejsca relaksu dla emerytów i źródło tanich warzyw. Coraz częściej interesują się nimi ludzie młodzi. Sprawdziliśmy, jakie działki można kupić w tym sezonie na Opolszczyźnie, ile kosztują i jak wyglądają. Przyjrzeliśmy się tym najbardziej okazałym.

📢 Już nie ma malowniczej alei topolowej na przygranicznej trasie pod Paczkowem. Wycięto 300 drzew Na drodze z Ujeźdźca do Dziewiętlic w gminie Paczków na zlecenie władz powiatu nyskiego firma wycięła prawie 300 dorodnych topoli. Zrobiono to już w okresie lęgowym ptaków. 📢 Unikatowa wystawa artefaktów z II wojny światowej w Opolu. Będzie ją można zwiedzić jeszcze przez dwa tygodnie W delegaturze Instytutu Pamięci Narodowej w Opolu można oglądać wyjątkową wystawę, która przenosi zwiedzających w czasie do okresu II wojny światowej, oferując możliwość zobaczenia artefaktów związanych z Polskimi Siłami Zbrojnymi na Zachodzie. Ekspozycja została zorganizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem „Pancerny Skorpion”.

📢 Oto najpiękniejsze murale na świecie. Ogromne obrazy na ścianach budynków. Wśród nich są także murale z Opola Malowidła na ścianach budynków są coraz popularniejsze także u nas. Opole jako Stolica Polskiej Piosenki upamiętnia na ścianach słynnych polskich muzyków. Kluczbork promuje się jako miasto murali. Byczyna upamiętniła swoją astronomkę Marię Cunitz. Zobaczcie, jak wyglądają najbardziej imponujące przykłady malarstwa ściennego na całym świecie.

📢 Dawid Tyszkowski wystąpi na głównej scenie festiwalowej trasy Męskie Granie. 22-latek z Wołczyna szturmem zdobywa scenę muzyczną Muzyczna kariera młodego wokalisty z Wołczyna rozwija się w oszałamiającym tempie. Jeszcze trzy lata temu uczył się w liceum ogólnokształcącym w Wołczynie. Teraz wybrano go jednym z 5 muzycznych odkryć roku, nominowano do Fryderyków, a jego płytę oceniono jako jedną z 5 najlepszych w Polsce. W czerwcu Dawid Tyszkowski otworzy scenę główną prestiżowej trasy koncertowej Męskie Granie. 📢 Ten zabytkowy hotel w Byczynie miała kupić Doda. Ma w nim nawet swój apartament Zabytkowy hotel na rynku w Byczynie miała kupić Doda, o czym zapewniał jej menedżer, który mieszka właśnie w tym miasteczku. Obiekt kupił w końcu ktoś inny, ale gwiazda ma tutaj swój apartament. Zobaczcie, jak wygląda.

📢 Tu zjesz najlepszy obiad w Opolskiem. Oto regionalne restauracje skupione wokół Szlaku Kulinarnego „Opolski Bifyj" Kto nie wyobraża sobie niedzieli bez rosołu i schabowego, a na Śląsku bez klusek, rolady i modrej kapusty? A może by tak spróbować Śląskiego Nieba, szpajzy cytrynowej, czy pranzunków? Podpowiadamy, gdzie wybrać się na świąteczny, regionalny obiad. Na zestawienie złożyły się restauracje skupione wokół Szlaku Kulinarnego „Opolski Bifyj”. Tam można bardzo dobrze zjeść.

📢 Oto najlepsze technika w województwie opolskim. Najnowszy ranking na 2024 Wybór szkoły ponadpodstawowej każdego roku stanowi dla uczniów duży problem. Rozterki młodych dotyczą nie tylko kierunku, w którym się będą rozwijać przez następne lata, ale też jakości tego rozwoju. Odpowiedzią na część z nich może być przygotowane przez nas zestawienie. Oto 25 najlepszych techników w regionie.

📢 Tak wyglądała największa impreza w Polsce dla fanów ogrodnictwa. "Wiosna Kwiatów w Łosiowie" W Łosiowie można kupić wszystko, co jest potrzebne do założenia i prowadzenia ogrodu. Asortyment roślin wręcz oszałamia. Są nasiona, cebulki i sadzonki kwiatów, a także flance warzyw, krzewy i drzewka owocowe oraz ozdobne oraz kwiaty doniczkowe. 📢 Oleskie Uliczne Biegi Pokoju. Całe rodziny wystartowały na bieżni stadionu w Oleśnie 127 uczestników biegu głównego o Różę Olesna, a do tego kilkaset dzieci i młodzieży oraz bieg rodzinny rodziców z dziećmi - tak wyglądały Oleskie Uliczne Biegi Pokoju 2024. 📢 Szefowie opolskich firm będą walczyć na pięści. Niecodzienna gala odbędzie się w Opolu W ringu stanie 20 biznesmenów oraz menadżerów z regionu, którzy tego wieczoru będą mogli poczuć się jak prawdziwe gwiazdy boksu. Oprócz sportowej rywalizacji i dobrej zabawy, wydarzenie ma też cel charytatywny.

📢 UŚMIECH DZIECKA. Prześlij zdjęcie do najbardziej uśmiechniętej galerii w internecie. Wspólnie wybierzemy te, które trafią na okładkę gazety Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny.

📢 To są najpiękniejsze Ślązaczki. Gala finałowa konkursu Polska Miss Śląska 2024. Ewelina Libner z Kluczborka zdobyła tytuł Miss Foto Galę finałową konkursu Polska Miss Śląska 2024 zorganizowano w Hotelu Diament Arsenal Palace w Chorzowie. Ewelina Libner z Kluczborka zdobyła jeden z tytułów! Poznajcie najpiękniejsze Ślązaczki.

📢 Jeśli kobieta ma zawsze rację, to co jej facet ma zrobić? Najlepsze memy o kobietach Kiedy kobieta mówi: „Rób , co chcesz", to pod żadnym pozorem nie wolno robić tego, co chcesz! A co powiedzieć, kiedy żona się wścieka? Powiedz jej, że trochę przesadza, a wtedy na pewno się uspokoi. Takich złotych myśli dowiecie się z internetowych memów. W naszej galerii obejrzycie najśmieszniejsze memy o kobietach. 📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki. 📢 Piotr Gręda oficjalnie został burmistrzem Olesna. Jest też wielu nowych radnych Po 18 latach Olesno ma nowego włodarza. Został nim Piotr Gręda, do niedawna radny opozycyjny. Na uroczystości zaprzysiężenia był również były burmistrz Jerzy Dzierżon, który rządził w Oleśnie w latach 1994-1998.

📢 Sezon ślubny wystartował. Oto najlepsze memy o ślubie i imprezach weselnych. Można się uśmiać! 8.05.2024 Rozpoczynamy powoli sezon weselny. Z tej okazji internauci przygotowali nową serię memów o weselach. Zapraszamy do naszej galerii! 📢 Życie rodzinne bywa mega ciężkie. Zobaczcie memy z rodzicami i dziećmi, które podbijają internet 8.05.2024 Wszyscy kochamy naszych rodziców, ale czasami nie nie da się z nich nie żartować. Nierzadko śmiejemy się także z dzieci, które dostarczają rodzicom wieczną rozrywkę. Polacy uwielbiają tworzyć memy, a tym razem padło właśnie na rodziców i dzieci.

📢 Jaja z Harrego Pottera. Oto najlepsze memy o słynnym czarodzieju, które rozśmieszają internautów 8.05.2024 Internauci przygotowali solidną dawkę humoru dla fanów Harrego Pottera! Zapraszamy do naszej galerii. Zobaczcie czy znacie wszystkie wątki i czy któryś z obrazków Was zaskoczył.

📢 Internauci mają bekę z życia rodzinnego. Oto najlepsze memy o naszych braciach i siostrach! 8.05.2024 Kto z nas ma rodzeństwo ten wie, jak czasami bywa ciężko. Wieczne psikusy, złośliwości, ale z drugiej strony też dużo miłości i wsparcia. Tym razem internauci przygotowali solidną dawkę memów na temat właśnie rodzeństwa. Czy macie podobne doświadczenia? 📢 9 niesamowitych i mało znanych miejsc w Europie. Tam jeszcze nie spotkasz tłumów. Oferują zachwycające widoki i ciekawe atrakcje Nasz kontynent wciąż potrafi zadziwiać – trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać. Jeżeli masz już dość powtarzających się wyjazdów do Paryża, Rzymu czy Barcelony, zaczerpnij inspiracji na następną podróż z naszej listy wyjątkowych miejsc w Europie, do których jeszcze nie dotarły tłumy turystów. Dlaczego warto je zwiedzić, zanim zostaną zalane przez falę zwiedzających?

📢 Wiadomo już, kiedy gotowy będzie cały opolski odcinek drogi ekspresowej S11. Oto jej przebieg na trasie Olesno - Kluczbork - Byczyna Podpisano już umowy na budowę kolejnych dwóch odcinków drogi ekspresowej S11. Są to kolejne etapy drugiej i jednocześnie ostatniej opolskiej części drogi S11. Chodzi o 46-kilometrowy kawałek „jedenastki" od obwodnicy Olesna aż do Kępna. Opolszczyzna zyska do końca tej dekady drugą dwupasmową drogę szybkiego ruchu. Dla regionu to będzie jak druga obwodnica. 📢 Tak wyglądało Opole przed wejściem do Unii Europejskiej. Miasto mocno się zmieniło Na początek oczywiście jedno zastrzeżenie: fundusze europejskie finansowały tylko część inwestycji w stolicy regionu. Niemniej warto wybrać się w swoistą podróż w czasie i zobaczyć, jak miasto wyglądały przed 20 laty.

📢 Burmistrz Olesna po 18 latach nie wszedł nawet do drugiej tury. Został za to Honorowym Obywatelem Miasta Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki po 18 latach przegrał wybory już w I turze. Ustępująca rada miejska, spośród której tylko 6 rajców będzie nadal pełnić tę funkcję w nowej kadencji, na ostatniej sesji przyznała mu tytuł Honorowy Obywatel Miasta.

📢 Mistrzowie Agro, już dziś o godz. 22:00 poznamy zwycięzców w kategoriach powiatowych. Zobacz, kto ma szansę na awans do etapu wojewódzkiego! Tegoroczna edycja największego w Polsce plebiscytu wiejskiego i rolniczego rozpoczęta! Po raz kolejny najpierw w powiatach i regionach, a później w skali województwa i całego kraju zostaną przyznane zaszczytne tytuły dla sołtysów, rolników, liderów społeczności i kół gospodyń wiejskich. O nagrody i wielką promocję powalczą również gospodarstwa agroturystyczne oraz sołectwa.

📢 Najlepszy horoskop na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj najlepszy HOROSKOP na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria sprawdziła, jakie są przepowiednie na cały nowy rok dla każdego znaku zodiaku.

📢 Bursa przy ulicy Struga w Opolu kiedyś była pełna studentów. Pozostawili po sobie ciekawe ślady [ZDJĘCIA] Bursa przy ulicy Struga w Opolu niegdyś była akademikiem Politechniki Opolskiej. Przez wiele lat budynek stał pusty, ale wewnątrz nadal można znaleźć pozostałości po mieszkańcach. Budynek przy ul. Struga 16 zbudowany został jako internat, potem był bursą, a przed zamknięciem akademikiem. Zobaczcie, jak wygląda w środku. 📢 Tak wyglądało Olesno w latach 90. Było kino Znicz, stary szpital oraz hotel z night clubem [ZDJĘCIA] Na przełomie XX i XXI wieku w Oleśnie budynki były szare, a ich elewacje zaniedbane, za to w mieście było bardzo dużo zieleni. Sami zobaczcie, jak wyglądało miasto w latach 1996-2000.

ZOBACZ KONIECZNIE Żyj i szanuj życie - 10 zasad bezpieczeństwa na drodze