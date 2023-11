Boże Narodzenie 2023. Karp będzie tańszy, choinki tyko nieco droższe. Na święta wydamy ok. 1,5 tysiąca zł na osobę

Znaczących podwyżek nie przewidują też producenci drzewek choinkowych. Przy rocznej inflacji rzędu 20 procent ceny drzewek świątecznych pójdą w górę o kilka procent.

- Podwyżki będą drobne, to efekt rosnących kosztów pracy, transportu, opakowań – mówi Aleksander Kampa z plantacji choinek „Choinkowy Raj” w Tarnowie Opolskim. – Na przykład świerk kłujący o wysokości 2 metrów kosztuje obecnie 100 złotych, a przed rokiem kosztował 90. Świerk doniczkowy 120 cm kosztuje 80, a kosztował 70 zł. Jodła do 2 metrów wysokości ze 130 złotych podrożała do 135. Jodła doniczkowa ze 110 do 120.