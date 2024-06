Brak wyboru to też wybór. Komentarz Marka Mazurkiewicza

Cykl wyborów i nieustającej kampanii chyba zmęczył również nas-obywateli. Wybory samorządowe i europejskie potwierdziły rezultaty z głosowania do parlamentu, bo w obu przypadkach wygrała koalicja rządząca, ale jeśli spojrzymy na frekwencję, to wyborcy do tych ostatnich nie przywiązywali już tak dużej wagi.

Najgorzej wypadła gmina Kowale Oleckie w warmińsko-mazurskiem, gdzie zaledwie 1/5 wyborców znalazła czas, by oddać głos. Tylko nieco lepsze były opolskie Strzeleczki (21,78%) i Walce (22,57%). Frekwencja w wyborach parlamentarnych była tam ponad 2 razy większa. Dla zobrazowania skali wystarczy podać trzy ogólnopolskie liczby: w październiku do urn poszło prawie 21,4 mln osób, w kwietniu - 15,1 mln, a 6 czerwca już tylko 11,7 mln (40,65% uprawnionych). Innymi słowy, prawie 10 milionów jesiennych wyborców zostało w domach, albo - jak to ujęła moja znajoma, gdy zapytałem, dlaczego tym razem nie głosowała - zajęło się życiem.