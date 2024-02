Cementownia Silesia i domEXPO do wyburzenia? Komentarz Teresy Kudyby

Dziś środowisko pasjonatów ochrony zabytków przemysłu obiegła informacja o planowanym wyburzeniu historycznej cementowni Silesia. Pismo w tej sprawie jest w Urzędzie Miasta Opola. „Silesia” Neue Oppelner Portland-Zementfabrik AG (1906) to inicjatywa Richarda Friedländera, potomka znamienitego żydowskiego rodu.

Nie powołano Muzeum Cementu ani Izby Tradycji, by ratować niszczone i rozproszone artefakty Białego Zagłębia. Zburzono w latach 90-tych Piast, niszczeją Bolko i Giesel, a zaledwie 20 lat temu – bez protestu środowisk konserwatorskich, bez miejskiej wizji zagospodarowania tej fenomenalnej infrastruktury – zrównano z ziemią Groszowice.

Odkupiony od syndyka domEXPO jest aktualnie własnością KAWI2, warszawskiej „spółki będącej cudzoziemcem” (regon 387817511). Koncepcja wyburzenia to po wielokroć „sprawdzona” formuła opolskiej strategii opieki nad zabytkami, a uratowanie Silesii od zagłady będzie utrudnione, bo żaden z opolskich konserwatorów zabytków nie wpisał tego obiektu do rejestru zabytków ani do ewidencji. Aby ratować, trzeba mieć pasję, wizję i finanse.

W tym roku świat obchodzi 200-lecie opatentowania Portland cementu. Z tej okazji w Grodźcu pod Będzinem planują stworzenie Muzeum Przemysłu i rewitalizację historycznej cementowni, a my w Opolu wyburzenie. Hucznie!

Teresa Kudyba - autorka monografii „Dzieje przemysłu cementowo-wapienniczego Śląska Opolskiego w opracowaniu