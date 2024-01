Centrum przesiadkowe Opole-Wschodnie można było wybudować o 3 mln taniej? Tak sugerują kontrolerzy NIK. MZD z tym się jednak nie zgadza

Główne zarzuty NIK dotyczą opóźnień i zwiększenia kosztów projektu. Kontrolerzy ujawnili znaczące zmiany w zakresie i wartości wykonanych robót budowlano-montażowych. Jedną z kluczowych przyczyn była kolizja między inwestycją kolejową a pracami prowadzonymi przez wykonawcę na nasypie kolejowym, co doprowadziło do rezygnacji z proponowanych rozwiązań, które pozwoliłyby na zachowanie harmonogramu i kosztów. Opóźnienia w realizacji zadania wyniosły co najmniej 10 miesięcy, powodując wzrost kosztów o ponad 3 miliony złotych.