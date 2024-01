Ceny mieszkań w Opolu przekraczają kolejną granicę. 14 tys. zł za metr! A taniej już raczej nie będzie. Czy młodych stać dziś na własne "M"?

Rządowy program „Bezpieczny Kredyt 2 proc.”, skierowany do osób do 45. roku życia, miał być pomocą w zakupie pierwszego mieszkania. Oferując kredyt dla singli do 500 tys. zł, a w przypadku małżonków lub osoby wychowującej dziecko kwota ta wzrastała do 600 tys. zł, z dopłatą do rat przez dekadę, wydawał się odpowiedzią na potrzeby rynku.

Jednak, jak podkreśla Andrzej Jakiel, prezes Opolskiego Stowarzyszenia Rynku Nieruchomości, rzeczywistość okazała się inna.