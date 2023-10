Ceny zniczy, stroików i żywych kwiatów przy Cmentarzu Komunalnym w Opolu. Kupujących nie brakuje

Na pytanie o koszt stroika na jednym z opolskich straganów, dostajemy odpowiedź, która brzmi, że "to zależy". To zależy od kilku czynników, takich jak rozmiar, rodzaj użytych kwiatów oraz ilość dodatków. Im bardziej rozbudowana kompozycja, tym wyższa cena. Ostateczny koszt może sięgać nawet kilkuset złotych

Na Cmentarzu Komunalnym w Opolu wśród kwiatów królują chryzantemy

Najpopularniejsze są te wielokwiatowe, charakteryzujące się dużymi, jasnożółtymi pąkami. Niestety, pomimo swojej urody, są one mniej odporne na mróz w porównaniu do odmian drobno- i średniokwiatowych. Co więcej, chryzantemy wielokwiatowe okazują się także najdroższą opcją. Za doniczkę takich chryzantem zapłacimy obecnie 35 złotych, a za paczkę - 20 złotych.