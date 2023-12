CNN Travel wybrał 20 największych atrakcji turystycznych w Polsce. Na liście jest także Opolskie! Zobacz ranking

Amerykańska stacja CNN Travel przygotował zestawienie najciekawszych kierunków podróżniczych w 2023 roku. Na liście są takie turystyczne wymarzone miejsca, jak Australia, Fidżi czy Manaus w Brazylii.

Jednak na turystycznym pierwszym miejscu w tym roku zdaniem CNN Travel jest Polska!

W Polsce dziennikarze CNN Travel wybrali 20 największych atrakcji turystycznych. I tutaj znowu ogromna niespodzianka.

Wśród tych 20 perełek turystycznych aż dwie są na Śląsku Opolskim!

Top places to visit in Poland - na tej liście nie ma wielkich niespodzianek. To nie jest zestawienia nieodkrytych przez turystów nieoczywistych miejsc. Są tutaj największe miasta w Polsce, tym większym zaskoczeniem jest umieszczenie na liście dwóch miejsc z Opolszczyzny.