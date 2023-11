Czeskie ministerstwo zgodziło się na odkrywkową kopalnię przy polskiej granicy. Bo nie będzie oddziaływać na przyrodę i ludzi

Niedawno pisaliśmy o protestach mieszkańców wiosek w gminie Otmuchów, którzy boją się sąsiedztwa odkrywkowej kopalni, oddalonej zaledwie pół kilometra od granicy państwa. Koło miasteczka Vidnava ma powstać "wielki dół" o powierzchni ponad 20 hektarów i głębokości dochodzącej do 74 metrów. Polscy sąsiedzi obawiają się hałasu, pyłów i zanieczyszczeń powietrza, a także ucieczki turystów z podgórskich terenów i braku wody w studniach.

Na wniosek polskiej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, właściciel kopalni ma też wprowadzić monitoring hydrogeologiczny, czyli wykonać cztery odwierty kontrolujące poziom wód gruntowych. Dwa takie odwierty mają powstać już po polskiej strony granicy. Mieszkańcy polskiej wioski Jarnołtów, leżącej ok. 2 kilometrów od terenów eksploatacji, obawiają się, że odkrywka o głębokości maksymalnej 74 metrów obniży wody gruntowe i doprowadzi do wysuszenia ich studni. Tymczasem w opinii czeskiego eksperta, tereny wokół wyrobiska mają budowę nieprzepuszczalną. Tak więc wpływ odkrywki na wody podziemne ograniczy się do pasa o szerokości 100 metrów.

Na inwestora nałożono też obowiązek przeniesienia z terenu objętego eksploatacja odnalezionych tam płazów, w szczególności chronionego kumaka górskiego. Ma też ograniczyć pylenie z terenu wydobycia i załadunku żwiru i glinki kaolinowej, między innymi przez utwardzenie dróg dojazdowych, zastosowanie obudowanych taśmociągów, przechowywanie urobku w boksach. Transport glinki z Vidnavy będzie się odbywać wyłącznie linią kolejową, która przy okazji zostanie zmodernizowana.