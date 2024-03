Cztery lata temu wojsko wróciło pilnować polskiej granicy. Akcja nie powstrzymała rozwoju pandemii

W marcu i kwietniu 2020 roku polskie władze rzuciły na granice wszystkie możliwe siły mundurowe. Na punktach kontrolnych siedzieli razem żołnierze różnych jednostek: wojska, policji i Służby Celnej, a Straż Graniczna, która jest stosunkowo mało liczna, więc krążyła między punktami. Tylko na terenie województwa opolskiego i śląskiego w działaniach wzięło udział w sumie ok. 400 funkcjonariuszy różnych służb. Skontrolowali 265 tysięcy osób i 191 tysięcy pojazdów. Ujawnili 104 osoby, które wjechały do Polski niezgodnie z przepisami. Na terenie 190 kilometrowego opolskiego odcinka granicy mundurowi mieli około 30 stałych punktów kontrolnych oraz dwa czynne przejścia graniczne.

Codzienność przy pilnowaniu słupków

Po polskiej stronie granicy nie ma miejsca na jakąkolwiek infrastrukturę kontrolną. Wszystkie dawne urzędy celne, przejścia znajdują się po czeskiej stronie. To nie ułatwiło codziennego stania na granicach. Wojsko nie miało gdzie się załatwić. Kabiny toi toi ustawiły im dopiero po pewnym czasie lokalne władze gmin. Nadleśnictwo dało im drzewo, żeby sobie palili ogniska w zimne dni. Służby stopniowo wycofywano, na koniec zostali w terenie tylko wojskowi i dojazdowo Straż Graniczna. Czesi podarowali sobie tak duże zaangażowanie ludzi do pilnowania granic. Tam okresowo na granicach pojawiała się tylko policja.

Polska aneksja czeskiej kapliczki

Do największego nieporozumienia doszło w Pielgrzymowie koło Głubczyc.

W marcu punkt polskie wojsko rozbiło tam punkt kontrolny z namiotem, ale już na terenie Republiki Czeskiej, kilka metrów za granicznym mostkiem na potoku Hrozava, bo tak było wygodniej. Nikomu to specjalnie nie przeszkadzało. Czeskie wojsko lub policja na początku maja też czasowo stacjonowało w tym samym miejscu razem z Polakami. Problem zaczął się 28 maja, gdy jeden z nadzorujących remont sąsiedniej kaplicy czeskich inżynierów przyszedł zrobić dokumentację fotograficzną. Polscy żołnierze mieli go nie dopuścić do obiektu. Następnego dnia zjawił się tam też wolontariusz stowarzyszenia Hnuti Duha, które odbudowywało średniowieczny kościół w Pielhrmovych. Jego też uzbrojeni polscy wojacy nie dopuścili do kapliczki. Dla pokojowych Czechów to się okazało nie do przyjęcia.

6 czerwca 2020 roku czeska gazeta Denik w lokalnym dodatku opisała incydent przy kapliczce leżącej we wsi Pelhrimovy. Kilka dni wcześniej autor tej informacji, dziennikarz Fidel Kuba wystąpił do czeskiego MSW i MSZ o wyjaśnienie, kto dał Polakom takie prawo. Czeskie MSW odpowiedziało mu po kilku dniach sprawdzania, że to nieporozumienie. Posterunek po cichutku przesunięto. Incydent odbił się jednak szerokim echem w mediach czeskich i zagranicznych.