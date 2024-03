Czy sekundniki wrócą na ulice miasta? "Będę to forsował" zapowiada Paweł de Dydyński, kandydat PiS na radnego

Sekundniki to urządzenia służące do odmierzania czasu na skrzyżowaniach. Montowane na sygnalizacji świetlnej umożliwiają kierowcom lepiej zarządzać prędkością pojazdu i odległością od innych uczestników ruchu podczas jazdy przez skrzyżowanie.

- Kiedyś w Opolu sekundniki były, sprawdzały się i jesteśmy za tym, żeby na terenie całego Opola powróciły do łask sekundniki – powiedział we wtorek ( 19 marca) w Opolu Paweł de Dydyński, kandydat do Rady Miasta Opola w okręgu nr z listy Prawa i Sprawiedliwości.