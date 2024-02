Deweloper chce zbudować w Nysie ośmiopiętrowy budynek mieszkalny. Złożył wniosek do urzędu o zgodę

Nowe mieszkania w Nysie

Zgodnie z koncepcją nowy budynek będzie miał 9 kondygnacji wysokości, dwie klatki schodowe i 80 – 90 mieszkań. Stanie obok terenów sportowych sąsiedniej szkoły podstawowej. Od strony ul. 11 Listopada, ale równolegle do Sudeckiej ma się znaleźć dwukondygnacyjny parking oraz kilka mniejszych parkingów na poziomie terenu. Parking będzie też na parterze budynku mieszkalnego, z osobnymi wjazdami do boksów.

Teren planowanej inwestycji to działka przy ul. 11 Listopada, pomiędzy ulicą Sudecka i KEN. Inwestorem jest spółka Milez Deweloper należąca do przedsiębiorców Leszka i Władysława Pabiniaków z Olesna.

Przepisy na razie nie dopuszczają wieżowców

Inwestor wystąpił do rady miejskiej Nysy o zgodę na skorzystanie ze specjalnej ustawy tzw. Lex Deweloper, ułatwiającego lokalizację budynków mieszkaniowych w miastach. W tej części Nysy jest plan przestrzenny, który przewiduje tu zabudowę wielorodzinną, ale deweloper chce postawić obiekt wyższy niż dopuszcza plan, co da też większą intensywność zabudowy. Plan dopuszcza w tym miejscu budynki do 15 metrów wysokości, a nowy blok ma mieć 27 metrów.

Decyzja w tej sprawie prawdopodobnie zapadnie już w przyszłej kadencji samorządu. Ustępująca rada miejska na jednej ze swoich ostatnich sesji ma natomiast zdecydować o kolejnej lokalizacji budynku mieszkaniowego, która budzi duże kontrowersje społeczne. Chodzi o projekt wrocławskiej firmy JKD budowy budynku wielorodzinnego w sąsiedztwie miejskiego parku. Protest do władz miejskich przeciwko tej lokalizacji podpisało 1,3 tysiąca mieszkańców.