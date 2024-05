Dni Nysy 2024. Rozpoczęło się wielkie odliczanie. Dwie lokalizacje i mega gwiazdy. Oto szczegółowy program

W 2024 roku stolica powiatu nyskiego powraca do tradycyjnej formy obchodów Dni Nysy.

Pierwsza zmiana jest taka, że w tym roku miasto wraca do świętowania w maju.

– Było wiele głosów naszych mieszkańców, którzy chcieli, by powrócić do tradycyjnego majowego terminu. I tak też robimy. Na pewno program Dni Nysy będzie bogaty. Już teraz zapraszam wszystkich mieszkańców do świętowania. Przygotujemy wiele atrakcji dla każdego – mówił Kordian Kolbiarz, burmistrz Nysy.