Dojazd do autostrady A4 będzie mocno utrudniony. Ulica Kozielska w Strzelcach Opolskich zamknięta dla ruchu

Roboty drogowe ruszyły w okolicy skrzyżowania ulicy Kozielskiej z Dolińską. Z końcem ubiegłego roku strzeleckie starostwo przeprowadziło w tej części miasta remont swoich dróg. Seria pięciu skrzyżowań (zwana przez kierowców Strzeleckim Trójkątem Bermudzkim) została zastąpiona trzema krzyżówkami.

Choć starostwo zakończyło swoją część inwestycji ponad pół roku temu, to do remontu wciąż pozostał fragment nawierzchni na ulicy Kozielskiej o długości około 300 metrów.

Ten odcinek drogi należy do Zarządu Dróg Wojewódzkich, który zdecydował o jej odnowieniu.

- Wartość inwestycji to ok. 4,5 mln złotych - informuje Arkadiusz Branicki, rzecznik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. - Czas realizacji inwestycji to 4 miesiące. Za budowę będzie odpowiedzialna spółka Transkom.