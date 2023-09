Donald Tusk wystąpił na wiecu w Opolu. Padły kontrowersyjne słowa o głodujących żołnierzach. Mówił też o "sądzie ostatecznym"

Potem przewodniczący Platformy Obywatelskiej spotkał się ze strażnikami parków krajobrazowych w okolicy miejscowości Solarnia, gdzie mówił o wyłączeniu potrzebujących ochrony obszarów leśnych w planów wycinki. Głównym punktem wizyty Donalda Tuska na Opolszczyźnie było jednak Opole, gdzie odbył się wiec lidera opozycji. W ponadgodzinnym wystąpieniu Tuska dominowało emocje, mało było jednak programowych konkretów. Donald Tusk atakował rząd, mówił między innymi o tym, że polscy żołnierze chroniący wschodnią granicą... są głodzeni.

- Docierają do nas informacje, że żołnierze niemal głodują przy granicy. Muszą chodzić sami do przysłowiowej Biedronki, żeby mieć co do ust włożyć. Muszą sami prać mundury. A jednocześnie rządzący mają gęby pełne frazesów, jak to oni dbają o armię. Defiladę zrobić jest łatwo, ale znaleźć rakietę okazało się już prawie niemożliwe - powiedział Donald Tusk.