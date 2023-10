Druga w Nysie gigafabryka produktów do baterii samochodowych. Tu będą zaopatrywane Volkswageny. Polski rząd dołoży do tego 350 mln euro

Budowa za prawie dwa miliardy euro

Większy od giganta

Nowy zakład ma zatrudniać docelowo 900 osób, a jego roczna produkcja ma wynosić do 160 gigawatogodzin energii, co wystarczy do wyprodukowania baterii do 2,2 miliona aut elektrycznych rocznie. Powstający tu materiał katodowy – proszek do produkcji katod, będzie przewożony do zakładu PowerCO w Salzgitter w Niemczech, gdzie powstają same akumulatory.