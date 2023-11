Dwa kilometry w głąb ziemi w poszukiwaniu złóż gorącej wody. Pod Nysą będą wiercić wielką dziurę

O dofinansowanie badań geotermalnych starały się w tym roku 52 gminy z całej Polski. Jak mówi wiceminister Piotr Dziadzio – zespół ekspertów wybrał lokalizacje, które dają największe szanse na sukces, czyli na późniejsze wykorzystanie złóż geotermalnych do celów energetycznych, w tym do ogrzewania miast.

- W czerwcu złożyliśmy wniosek o dofinansowanie z pełną dokumentacją. Wcześniej uzyskaliśmy też zgodę marszałka na wykonanie takiego odwiertu badawczego – mówi Piotr Bobak, sekretarz Gminy Nysa. – Odwiert ma być wykonany na terenie należącym do gminy w rejonie ulicy Saperskiej, gdzie dokumentacja geologiczna wskazuje występowanie złóż geotermalnych. Będzie miał ok 2 kilometrów głębokości. Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska wynosi 100 procent. Prawdopodobnie już w przyszłym roku wykonamy aktualizację kosztorysu i w przetargu poszukamy wykonawcy odwiertu.

Jeśli złoże będzie wydajne, władze lokalne już z innych źródeł będą musiały pozyskać pieniądze na wykonanie kolejnych dwóch odwiertów technicznych – do wydobywania gorącej wody i zatłaczania jej z powrotem do złoża.

Ministerstwo dofinansowuje na razie tylko odwierty badawcze, które pomogą ustalić jakie są parametry i wydajność złoża. Ważne jest bowiem ile wody i o jakiej temperaturze można z niego uzyskać, bo to rzutuje na efektywność ekonomiczną całego przedsięwzięcia.

Geotermia, to najlepsza eko-energia

- Geotermia, to najlepsze odnawialne źródło energii: Nie wyczerpie się, jest stabilne, bezpieczne, bezemisyjne i bezodpadowe, a więc całkowicie ekologiczne, z niewielką ingerencją w krajobraz – mówił na konferencji prasowej Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – To jedną wadę, nie jest najtańsza, stąd konieczna jest pomoc państwa.

Budżet tegorocznej edycji programu rządowego Polska Geotermia Plus to 350 mln złotych, co daje średnio po 10 mln złotych na jeden odwiert.

Artur Michalski z NFOŚ zapowiedział też kontynuację pomocy finansowej dla gmin, już na etapie wykorzystania gospodarczego zbadanych zasobów.

W 2020 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska po raz pierwszy dofinansował projekty wykonania odwiertów geotermalnych w 15 lokalizacjach w Polsce.

4 odwierty już zostały wykonane, w tym w Oławie na Dolnym Śląsku 4 kolejne są w trakcie wiercenia.

Rozpoczęły się prace przy kolejnych 3 odwiertach, między innymi w Głuszycy na Dolnym Śląsku. 3 odwierty są na etapie przygotowań i przetargów wykonawczych.