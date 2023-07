Festiwal "Kropka" 2023. W Głuchołazach trwa jubileuszowa edycja święta miłośników piosenki turystycznej i poetyckiej

Międzynarodowy Festiwal Piosenki Turystycznej „Kropka” w Głuchołazach odbywa się po raz 15. Kilkanaście lat temu trudno było przewidzieć, jakie znaczenie zyska to wydarzenie. O wrażenia i odczucia z perspektywy tego czasu zapytaliśmy pomysłodawcę imprezy.

- Przede wszystkim to jest wzruszenie – mówi Paweł „Potas” Konieczny. - Kiedy rozpoczynaliśmy, robiliśmy pierwszy festiwal w 2007 roku, to nie wyobrażałem sobie, że to będzie tak duża impreza, że na hasło „kropka” wszyscy miłośnicy piosenki poetyckiej i turystycznej będą wiedzieli nie tylko o co chodzi, ale też będą uważali, że występ tutaj to coś niesamowitego.