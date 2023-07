Florystyczny wyścig zbrojeń Pana Arka - komentarz Bolesława Bezega

Fajny jest ten Pan Arek, nie tam jakiś technokrata, co sztywno trzyma się wskaźników i jednego wytyczonego kursu czy planu, jakichś ekspertyz czy naukowych analiz, ale prawdziwy luzak. A to pomnik polskiemu księciu postawi, a to festiwal piwa zorganizuje, a to w jednym miejscu ulicę wyremontuje, a obok prawoskręt rozbierze, a to do kościoła pójdzie, a to marsz LGBT poprze. Spontaniczny jest.

Że się nie oparł pokusie wynikającej z sukcesu wyborczego wiary w swoją nadzwyczajność? A kto się oparł? Co jeden polityk to gorzej znosi. Jak są wybory to ludzie głosują, jak głosują to kogoś wybiorą, a jak wybiorą, to strzeż nas Panie Boże! Budzi się taki rano, w lustro patrzy i oczu z zachwytu oderwać nie może, taka wyjątkowość, mądrość i intelekt to zniewolić potrafi, taż niejeden z tego powodu do roboty się spóźnia.