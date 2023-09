Fortuna Puchar Polski. Stal Brzeg w popisowym stylu awansowała do kolejnej rundy [ZDJĘCIA]

Naprzeciwko brzeskiego zespołu, który prawo rywalizacji na szczeblu centralnym zyskał dzięki triumfie w wojewódzkim Pucharze Polski w sezonie 2022/23, stanęła aktualnie 8. ekipa w tabeli 3 ligi (grupa 1), a zarazem także zwycięzca ostatnich pucharowych rozgrywek w województwie łódzkim.

Na boisku nie było jednak absolutnie widać tego, która drużyna występuje o klasę niżej. To Stal właściwie przez całe spotkanie była stroną narzucająca warunki gry. Sytuacja z 24. minuty, kiedy to, po nieporozumieniu bramkarza i obrońcy Unii, wynik otworzył Maksymilian Podgórski nie była wcale pierwszą okazją gospodarzy do zdobycia gola.

Kiedy brzeżanie napoczęli przeciwnika, to błyskawicznie poszli za ciosem. Około 180 sekund później było już 2:0. Tym razem piłkę do siatki Unii skierował Michał Sypek, idealnie wykańczając głową dośrodkowanie Łukasza Sztylki.

Ale piłkarze Stali wcale nie zamierzali na tym poprzestać. Ciągle było im mało, co potwierdzili kolejnym golem po niespełna kwadransie drugiej połowy. Dokładnie w 59. minucie, znowu popisali się skuteczną "główką" po wrzutce z lewej strony. Tym razem w roli egzekutora wystąpił Podgórski.