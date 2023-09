Forum Lokalnego Biznesu w Prudniku. To było już drugie spotkanie przedsiębiorców w regionie

O tym jak na przełomie lat ewoluował rynek pracy nie tylko w Prudniku, ale też w całej gminie w trakcie spotkania opowiedział również burmistrz Prudnika, Grzegorz Zawiślak.

- Nasze miasto kilka czy kilkanaście lat temu było miejscem, z którego się wyjeżdżało. Dzisiaj się mówi o tym co zrobić, aby do miasta młodzi ludzie wracali i co zrobić, żeby z niego nie wyjeżdżali. To bardzo istotne, żeby budować markę tego miasta, miejsca dobrego do życia z dobrą pracą – mówił Grzegorz Zawiślak.