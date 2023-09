Prudnik coraz atrakcyjniejszy dla przedsiębiorców. Jest tu już 13 dużych firm

Znaczenie dla przedsiębiorców może mieć też fakt, że powiat prudnicki znajduje się pod opieką Podstrefy Gliwice w ramach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Udziela ona inwestorom szerokiego wsparcia, w tym zwolnień z podatku CIT.

Rozpoczęcie budowy kolejnego istotnego udogodnienia w ruchu dla przedsiębiorców w Prudniku zaplanowane zostało na początek 2024 roku. Dzięki połączeniu ze sobą ulic Przemysłowej i Meblarskiej utworzona zostanie swoista droga objazdowa przez całą strefę inwestycyjną.

- Do tej pory ruch po strefie odbywał się często drogami wytyczonymi jedynie w terenie, a nie istniejącymi na mapie. Budowa łącznika pozwoli rozwiązać ten problem. Złożyliśmy już wniosek do Polskiego Ładu o dofinansowanie na ten cel. Jeżeli otrzymamy pieniądze, to do końca bieżącego roku przygotujemy niezbędną dokumentację, a z początkiem 2024 roku ruszy budowa – opowiada Jarosław Szóstka.