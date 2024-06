Franz Kafka w młodości zakochał się w Prudniczance. Dużo czasu spędził w Głuchołazach

Miłośnicy literatury na całym świecie obchodzą setną rocznicę śmierci Franca Kafki, autora „Procesu”, który inspiruje twórców do dzisiaj. Chorowity Franz Kafla leczył się w Zlatych Horach, a podróżował przez sąsiednie Głuchołazy. Zakochał się w kobiecie z Prudnika.

Franz Kafka urodził się w 1883 roku w Pradze w rodzinie żydowskiej, choć w swojej twórczości posługiwał się językiem niemieckim. Był chorowitym dzieckiem, dlatego już we wczesnej młodości rodzice wysyłali go na leczenie do różnych ośrodków uzdrowiskowych w całej Europie. W 1905 roku jako student przyjechał do sanatorium w Zuckemantel, czyli w dzisiejszych Zlatych Horach na polsko - czeskim pograniczu. Tamtejszy ośrodek oferował pacjentom hydroterapię, wymyśloną przez twórcę uzdrowiska w niedalekim Jeseniku. Budynek sanatorium dziś jest zajmowany przez dziecięce sanatorium Edel. Z Pragi 22-letni Kafka podróżował koleją, a ponieważ w tamtym czasie linia kolejowa do Zlatych Hor jeszcze nie istniała, musiał wysiąść w Ziegenhals czyli dzisiejszych Głuchołazach i stąd dorożką przejechać do leżących 6 kilometrów dalej Zlatych Hor. W listach do przyjaciela bardzo chwalił kilkutygodniowy pobyt u podnóża gór Jeseników. Rok później, latem 1906 roku ponownie odbył taką samą podróż i znów spędził w Zlatych Horach kilka tygodni.

Tajemnicza miłość Franza Kafki

W czasie drugiego pobytu w uzdrowisku latem 1906 roku młody pisarz spotkał kobietę, prawdopodobnie także kuracjuszkę, w której się zakochał i przeżył bardzo intensywny romans. On sam w pamiętnikach i listach wypowiadał się na ten temat w bardzo tajemniczy sposób, pisał o „słodkim związku”, ale nigdy nie ujawnił nazwiska ukochanej. W innym miejscu wspomina jednak, że łączył go z jakąś kobietą intymny związek.

Sześć lat później losy Franza Kafki znów związały się z dzisiejszym polsko - czeskim pograniczem. W 1912 roku Pradze u wspólnych znajomych poznał Felice Bauer z Prudnika i znów się zakochał. Felice Bauer pochodziła z rodziny żydowskiej, jej ojciec był związany z fabryką tekstylną Samuela Frankla w Prudniku. Kiedy Felice miała 12 lat jej rodzina przeniosła się do Berlina. Dorosła Felice pracowała jako stenotypistka.

W swoich dziennikach pisarz niezbyt pochlebnie opisał jej wygląd, ale musiała zrobić na Kafce duże wrażenie. Przez kolejnych 5 lat pisarz pisali do siebie listy, byli dwukrotnie zaręczeni i dwukrotnie pisarz zrywał związek i zniszczył swoje listy do ukochanej.

Po rozstaniu z Kafką Felice Bauer wyszła za mąż za pracownika bankowego, a w latach 30-tych ubiegłego wieku razem z rodziną wyemigrowała najpierw do Szwajcarii, a potem do Stanów Zjednoczonych. Zmarła w 1960 roku w USA.

Franz Kafka zmarł w 1924 roku na gruźlicę w sanatorium w Szwajcarii. Czeski dziennikarz telewizji CNN w stulecie śmierci pisarza odbył podróż jego śladem z Pragi do Zlatych Hor. Odwiedził też stację kolejową Głuchołazy (wtedy jeszcze linia do centrum miasta nie działała) i ze zdziwieniem odkrył, że stacja wcale się nie zmieniła przez prawie 120 lat. Ciągle są tu te same perony budynki, podziemne przejście i uliczka brukowana kocimi łbami.

