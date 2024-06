Gorzów Śląski, Kluczbork i Olesno na filmie z 1940 roku! Odnaleziono archiwalną taśmę

Na koniec filmu autor zabiera nas w podróż do Olesna. Przez okno samochodu filmuje drogę, pokazuje też zabytkowy drewniany kościół św. Anny.

Lucjan Jurczyk już po roku 2000, kiedy pierwszy raz obejrzał to nagranie, próbował ustalić, kto jest autorem 10,5 minutowej taśmy.

- Prawdopodobnie jest nim mężczyzna w płaszczu i kapeluszu, którego widać kilka razy na filmie. Ustaliłem, że nazywał się on na nazwisko Lipa, grób jego matki do dzisiaj jest na gorzowskim cmentarzu - opowiadał Lucjan Jurczyk. - Nie wiem niestety, jak miał na imię, ani czym się zajmował, ani kim jest kobieta, z którą widać go na filmie. Nie znamy też odpowiedzi na pytanie, co robił w Gorzowie Śląskim w 1940 roku, kiedy większość mężczyzn była na wojnie.