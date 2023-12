Futsal. Wiking Alibaba Opole, ASG Stanley Futsal Team Brzeg i Dreman Opole Komprachcice poznały rywali w 1/32 finału Pucharu Polski

Drużynę Wikinga Alibaby, która na szczeblu centralnym występuje dzięki triumfowi w Pucharze Polski na poziomie wojewódzkim, czeka bowiem starcie z Piastem Gliwice - aktualnie 3. drużyną w tabeli Fogo Futsal Ekstraklasy, brązowym medalistą poprzednich rozgrywek i mistrzem Polski w sezonie 2021/2022. Będzie to prawdziwa gratka dla wszystkich zawodników i sympatyków opolan, szczególnie zważywszy na to, że na co dzień Wiking Alibaba w hali gra jedynie w lokalnej Futsal Extra Lidze Opole.

Żeby natomiast w ogóle mieć możliwość konfrontacji z Piastem, jako jedyny z pozostałych na placu boju reprezentantów Opolszczyzny musiał już wygrać jedno spotkanie. W pierwszej rundzie ogólnopolskiego Pucharu Polski gracze Wikinga Alibaby sprawili bardzo miłą niespodziankę, ponieważ pokonali 8:6 Górnika Sosnowiec, czyli ekipę występującą w 2 lidze.

Zdecydowanym faworytem w spotkaniu 1/32 finału będzie natomiast Dreman Opole Komprachcice - 5. zespół na półmetku fazy zasadniczej Fogo Futsal Ekstraklasy. Zagra on na wyjeździe z Orłem Ząbkowice Śląskie, czyli drużyną, która w poprzedniej rundzie w efektownym stylu wyeliminowała z Pucharu Polski Gredar Bongo Niemodlin, zwyciężając aż 11:3. W konfrontacji z Dremanem nie powinna ona jednak mieć wiele do powiedzenia.