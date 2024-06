Garbusy, ogórki i buliki zjechały pod Opole. Te motoryzacyjne cacka można będzie zobaczyć także w Opolu Mirela Mazurkiewicz

- Jestem maniaczką garbusów. Kocham w nich wszystko. Kształt, dźwięk, zapach… – wylicza Daria Janicka, wiceprezes Stowarzyszenia Ludzi Kreatywnych „Talent” i inicjatorka złotu. Na zdjęciu z córką Dobrusią. archiwum prywatne Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Organizatorzy spodziewają się ponad 100 wyjątkowych pojazdów z całej Polski. Będzie je można podziwiać w Luboszycach i Opolu. Nietypowy zlot starych volkswagenów chłodzonych powietrzem zrodził się z miłości nie tylko do tych wyjątkowych samochodów, ale również do śląskiego folkloru. Będzie co oglądać!