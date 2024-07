Przegląd prasy (1.07.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kąpieliska w woj. opolskim dziś (1.07.2024) czynne. Zobacz, gdzie można korzystać z kąpielisk”?

Prasówka 1.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kąpieliska w woj. opolskim dziś (1.07.2024) czynne. Zobacz, gdzie można korzystać z kąpielisk Upewnij się, które kąpieliska w województwie opolskim 1.07.2024 są czynne. W naszym kraju sezon na pływanie na kąpieliskach trwa od 1 czerwca do 30 września. Mimo to terminy funkcjonowania poszczególnych kąpielisk się różnią. Z naszego artykułu dowiesz się, jaki jest stan wody i temperatura. Sprawdzisz także, jakie są godziny otwarcia.

📢 Najlepsze nadmorskie miejscowości w Polsce. Musisz odwiedzić je w te wakacje! [RANKING] Jeśli marzysz o idealnym wypoczynku nad polskim morzem, koniecznie odwiedź te nadmorskie perełki! Od malowniczych plaż po tętniące życiem promenady – polskie wybrzeże oferuje niezliczone atrakcje, które zachwycą każdego turystę. Niezależnie od tego, czy szukasz spokoju i relaksu, czy też ekscytujących przygód, te nadmorskie miejscowości na pewno spełnią Twoje oczekiwania. Przygotuj się na niezapomniane wakacje pełne słońca, morskiej bryzy i niezrównanych widoków. Przekonaj się, które miejsca warto odwiedzić tego lata!

📢 Horoskop dzienny na poniedziałek 1 lipca 2024 r. Dla każdego znaku zodiaku. "Pamiętaj, że szczęściu trzeba pomóc" HOROSKOP dzienny na poniedziałek 1 lipca 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w poniedziałek 1.7.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

Prasówka 1.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak wyglądała gala finałowa Miss Polonia 2024. Maja Klajda najpiękniejszą Polką. Pochodząca z Kluczborka Emily Reng również zdobyła tytuł To była niezapomniana gala finałowa Miss Polonia. Ten najstarszy i najbardziej prestiżowy konkurs piękności świętuje swoje 95-lecie. Z okazji jubileuszu zaprezentowały się nie tylko tegoroczne finalistki, ale także Miss Polonia z przeszłości! Nową Miss Polonia została Maja Klajda, 21-letnia studentka psychologii z Łęcznej.

📢 Te historyczne zdjęcia robią dziś wrażenie. Kryją się za nimi niesamowite historie Stare fotografie są dzisiaj już historycznymi eksponatami, ale sportretowani na nich ludzie nie są anonimowi. Jednym z nich jest Bernhard Rodewald, chłopiec stojący przy dzwonach w Gorzowie Śląskim. 📢 Nietypowe parkowanie szybowca. Pilot musiał awaryjnie lądować na polu, blisko centrum Przystajni. Musicie przyznać, że to niecodzienny widok Widzieliście kiedyś szybowiec na środku pola? Nie? A mieszkańcy Przystajni tak! Na ul. Kowali doszło do nietypowego zdarzenia. Warunki atmosferyczne zmusiły pilota szybowca do wykonania awaryjnego lądowania na polach zlokalizowanych kilkaset metrów od centrum miejscowości. Na szczęście udało się bezpiecznie posadzić szybowiec na ziemi. 📢 Horoskop dzienny na jutro (1.07, poniedziałek). Które znaki zodiaku będą mieć szczęście? Zobacz horoskop na poniedziałek dla wszystkich znaków zodiaku. Co dla Twoich bliskich przygotowały gwiazdy na jutro? Sprawdź, co zgodnie z horoskopem powinno się wydarzyć w poniedziałek 1.07.2024. Czy Cię to ucieszy? Poznaj horoskop na jutro (poniedziałek, 1.07.2024) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Pożar zboża na polach pod Kluczborkiem. Ogromne straty, spłonęły dziesiątki hektarów 25 hektarów zboża spaliło się na polu w Gotartowie koło Kluczborka. Jeszcze większe połacie zboża na pniu były zagrożone pożarem, ponieważ silny wiatr utrudniał gaszenie i przenosił ogień. Strażacy uporali się jednak z ogniem. W akcji wzięło udział w sumie 66 strażaków. 📢 II Wicemiss Polonia Emily Reng przyjechała do Kluczborka. To jej rodzinne miasto Mieszkająca w Stanach Zjednoczonych, ale pochodząca z Kluczborka, Emily Reng zdobyła tytuł II Wicemiss Polonia 2024. Tuż po gali piękna 18-latka przyjechała do rodzinnego miasta.

📢 Horoskop tygodniowy 1-7 lipca 2024. Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec HOROSKOP tygodniowy 1-7 lipca 2024. Skorpiony mogą liczyć na niespodzianki, osoby spod znaku Wodnika wreszcie odpoczną a Panny zrzucą ze swoich barków nadmierne obciążenia emocjonalne.

📢 Naruto, Roxi i Primavera to najpiękniejsze konie rasy śląskiej. Wybrano je podczas przeglądu koni w Porębie Najpiękniejsze klacze i ogiery rasy śląskiej można było podziwiać na konkursie w Porębie niedaleko Góry Świętej Anny. Impreza przyciągnęła wielu miłośników tych zwierząt. 📢 72. Rocznica Rzezi Wołyńskiej. W Kędzierzynie-Koźlu uczczono pamięć ofiar Sobotnie (29.06) obchody Wojewódzkiego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Kresach Wschodnich przyciągnęły do Kędzierzyna-Koźla licznych uczestników. Tradycyjnie już mieszkańcy miasta, przedstawiciele władz, parlamentarzyści oraz licznie zgromadzeni goście oddali hołd Polakom, którzy padli ofiarą brutalnych zbrodni dokonanych przez Ukraińską Powstańczą Armię podczas Rzezi Wołyńskiej. 📢 Święto Śląska 2024 w Koszęcinie. Na scenie między innymi Ørganek i Paranienormalni Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny rozpoczął trzydniowe celebrowanie 71. urodzin i przy okazji zakończenie kolejnego sezonu artystycznego. Tradycyjnie publiczność ma w czym wybierać. Przygotowano bowiem zróżnicowany program artystyczny oraz liczne atrakcje towarzyszące. Sobotnie świętowanie zwieńczył koncert Ørganka, a następnie scenę przejął kabaret Paranienormalni.

📢 Męskie Granie 2024 w Żywcu wystartowało! Tak bawiliście się pierwszego dnia koncertów na terenie amfiteatru „Pod Grojcem” ZDJĘCIA Początek jubileuszowej trasy Męskiego Grania należy do Żywca. Koncerty odbywają się tradycyjnie na terenie amfiteatru „Pod Grojcem”. W piątek, 28 czerwca, goszczą tu m.in. Łona, Konieczny i Krupa, Miuosh z Zespołem Śląsk, Daria Zawiałow oraz Męskie Granie Orkiestra 2017: Brodka, Rogucki i Organek.

📢 Sobotni finał Męskiego Grania 2024 w Żywcu. Na scenie aż dwie Orkiestry i premierowo „Wolne Duchy” ZDJĘCIA Za nami Męskie Granie 2024 w Żywcu. W sobotę, 29 czerwca, przed festiwalową publicznością wystąpiły aż dwie Orkiestry. Swój zaległy finał zagrała Męskie Granie Orkiestra 2023 w składzie Igo, Mrozu i Vito Bambino, która ze względu na warunki pogodowe nie mogła wystąpić w ubiegłym roku. Na Scenie Głównej pojawiła się także Męskie Granie Orkiestra 2024 w składzie Daria Zawiałow, Mrozu i Kacperczyk. Premierowo wybrzmiał singiel promujący tegoroczną trasę, czyli „Wolne Duchy”.

📢 Horoskop zdrowotny dla Wodników na lipiec. Zobacz, co przygotowały dla gwiazdy dla Twojego znaku zodiaku Zobacz horoskop zdrowotny na lipiec dla Wodników i przekonaj się, co gwiazdy przygotowały dla Ciebie. Sprawdź, co Cię czeka, jeśli należysz do Wodników. Gwiazdy znają już horoskop zdrowotny przygotowany dla Ciebie. Jaki będzie Twój stan zdrowia w nadchodzącej przyszłości? Dowiesz się tego z horoskopu o zdrowiu na lipiec dla Wodników.

📢 Kto to tak urządził? Najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce. Zobacz zdjęcia Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Zdjęcia niektórych mieszkań po prostu budzą grozę. Szukając mieszkania do wynajęcia można trafić na niezwykłe ogłoszenia. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce.

📢 Tragiczny wypadek pod Korfantowem. Młody kierowca nie opanował auta. Zginęły trzy osoby Czterech podróżnych, trzy ofiary śmiertelne. W nocy z soboty na niedzielę (29 na 30 czerwca) na drodze powiatowej pod Korfantowem doszło do prawdziwego dramatu. 📢 Jeśli coś wygląda głupio, ale działa, to wcale nie jest głupie! Genialnie proste sposoby na upały Upały utrzymują się od kilku dni, temperatury są ekstremalne a każdy sposób na ochłodę jest dobry. Wszystko jednak trzeba robić z głową, a niektóre sposoby internautów na ochłodzenie swojego ciała mogą wprawiać w zdumienie! W czeluściach internetu znaleźliśmy coś wyjątkowego. Buty z butelek pełnych wody? Basen w naczepie do ciągnika? Proszę bardzo, byle tylko uciec od piekielnego żaru. Zobaczcie najciekawsze pomysły Internautów. 📢 Ale kozak z tego opolskiego kolarza! Patryk Stosz z Kluczborka miał kraksę, uciekł z karetki i dokończył wyścig kolarski Patryk Stosz, kolarz z Kluczborka, ścigał się w Międzynarodowym Wyścigu Solidarności i Olimpijczyków. Przez trzy etapy był liderem klasyfikacji generalnej. Niestety, na czwartym miał wypadek, który o mało nie zniweczył całego jego występu. Ale zawodnik udowodnił, że serce do walki ma ogromne. Okrzyknięty został bohaterem tegorocznego wyścigu.

📢 Nowy horoskop na drugie półrocze 2024. Dla każdego znaku zodiaku. "Ciesz się harmonią i satysfakcją w miłości" HOROSKOP na drugie półrocze 2024 dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy do końca 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na resztę roku 2024. Zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 W poniemieckim pałacu w Minkowskiem miały być ukryte skrzynie pełne złota. Poszukiwacze przetrząsnęli wszystko XVIII-wieczny pałac w Minkowskiem koło Namysłowa to dawna posiadłość pruskiego generała Fryderyka Wilhelma von Seydlitza. Niewiele osób widziało pałac w środku, ponieważ jest własnością prywatną, a wstęp do niego jest surowo wzbroniony. Teraz to już w ogóle nie da się nawet zbliżyć do niego, ponieważ poszukiwacze skarbów szukają tam ukrytych skrzyń z hitlerowskim złotem! Co tam znaleźli? Sprawdziliśmy.

📢 Horoskop dzienny na niedzielę 30 czerwca 2024 r. Dla każdego znaku zodiaku. "Skup się na swoich celach" HOROSKOP dzienny na niedzielę 30 czerwca 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w niedzielę 30.6.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 30.06.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 30.06.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez! 📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 30.06.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 Najlepsze MEMY o turystach. Wypoczynek na plaży czy w górach? Wszędzie spotkamy Januszy, czyli Polak na wakacjach 30.06.2024 W sezonie wakacyjnym turyści są zmorą wielu miejscowości wypoczynkowych. Niezależnie, czy pojedziemy nad morze, czy w góry, wszędzie spotkamy prawdziwe tłumy. Niestety, podczas urlopów turyści często pozostawiają dobre maniery w domu, nie przestrzegają przepisów, a nad morzem nieodłącznym elementem są panowie przechadzający się po centrum miejscowości w samych kąpielówkach. Nie uszło to oczywiście uwadze internautów, którzy tworzą o turystach MEMY i inne śmieszne obrazki. Jak turystów widzą internauci? Na pewno się uśmiejecie! Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach!

📢 Kolejny zakład w Opolskiem zagrożony. Pracownicy w Zakładach Napraw Taboru będą mniej pracować i mniej zarabiać PKP Cargo mierzy się z olbrzymimi problemami finansowymi. Niestety, odbijają się one również na podwykonawcach firmy, czyli Zakładach Napraw Taboru. Jeden z nich znajduje się Kluczborku. Pracownicy „Wagonówki” zgodzili się na skrócenie czasu pracy i obniżkę pensji, by ratować zakład, ale boją się, że to nie wystarczy.

📢 Kolejarz Opole wygrał u siebie z Unią Tarnów. Zwrot akcji godny uznania Kolejarz Opole pokonał na własnym stadionie Unię Tarnów 49:41 w meczu 7. kolejki Krajowej Ligi Żużlowej. Opolanie w imponującym stylu odwrócili losy tego spotkania. 📢 Mateusz prawie zginął od ciosów mieczem samurajskim w Boguszowie - Gorcach. Teraz prosi o pomoc. Ruszyła zbiórka na rehabilitację Nie milkną echa dramatu, który rozegrał się w Boguszowie - Gorcach. W piątek (21 czerwca) po godz. 18.00 Mateusz został zaatakowany i pocięty mieczem samurajskim. Stracił dłoń i ma dwie głębokie rany nóg. Stracił mnóstwo krwi. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera na budynku. Mateusz cudem przeżył, dziś dochodzi do siebie, a jego bliscy proszą o pomoc.

📢 Minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak otworzył swoje biura w Oleśnie i w Kędzierzynie-Koźlu Tomasz Siemoniak, Beniamin Godyla oraz Paweł Masełko, czyli politycy Koalicji Obywatelskiej, otworzyli wspólnie biura w Oleśnie oraz w Kędzierzynie-Koźlu. W otwarciu biur uczestniczyli włodarze gmin, władze województwa oraz świeżo upieczony europoseł Andrzej Buła.

📢 Imponujące maszyny przyjechały na Electro Moto Show do Dobrodzienia. Można je przetestować W tych nowoczesnych samochodach nie słychać ryku silnika, ale pod maską mają często smoki i do setki potrafią rozpędzić się w 3,5 sekundy. W Dobrodzieniu do niedzieli trwa Electro Moto Show 2024. 📢 Ksiądz będzie bezwzględny. Za te grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia. Lista ciężkich grzechów, których kałpan nie rozgrzeszy Czasem zdarza się, że ksiądz ma związane ręce. Grzechy - ciężkie i śmiertelne - mogą zostać odpuszczone jedynie w sakramencie pokuty i pojednania. Są takie przypadki, że ksiądz nie ma wyjścia i nie może rozgrzeszyć wiernego. Nawet, gdy ten wyzna mu grzech, żałuje i chce zadośćuczynić. I nie chodzi tu np. o zabójstwo czy zdradę. Zobacz, za jakie grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia.

📢 Garbusy, busy, buliki przyjechały do Opola. Motoryzacyjne cacka zaparkowały w rynku Prawie 100 garbusów, busów i bulików zaparkowało w sobotę (29 czerwca) na rynku w Opolu. Za ich sprawą pod ratuszem zrobiło się kolorowo i sentymentalnie. 📢 Emily Reng zdobyła tytuł II Wicemiss Polonia 2024. Mieszka w USA, ale pochodzi z Kluczborka W piątkowy wieczór (28 czerwca) odbył się finał konkursu Miss Polonia 2024. Tytuł drugiej wicemiss zdobyła związana z Kluczborkiem 18-letnia Emily Reng, która w marcu wygrała konkurs Miss Polish America.

📢 Basen odkryty w Strzelcach Opolskich będzie gotowy w połowie wakacji. Czy gmina zdąży go otworzyć w tym sezonie? Generalny remont przechodzą wszystkie trzy niecki na odkrytym basenie w Strzelcach Opolskich. Firma odpowiedzialna za inwestycję planuje zakończyć prace z końcem lipca. Czasu jest naprawdę niewiele.

📢 Memy o upałach śmieszą do łez, choć wysokie temperatury wielu osobom dają się we znaki. Zobacz i uśmiechnij się! Memy o upałach śmieszą do łez, choć wysokie temperatury wielu osobom dają się we znaki. Jak się okazuje, nie brakuje miłośników gorących klimatów, jednak doświadczanie ich w czasie wolnym bądź podczas wyjazdów wakacyjnych jest znacznie łatwiejsze niż w natłoku codziennych obowiązków. Twórcy humorystycznych grafik z dystansem podchodzą do tematu, skupiając się na komicznych nieraz sytuacjach, jakie spotykają ludzi w upalne dni. Na niektóre kwestie warto więc przymknąć oko, traktując je bardziej pobłażliwie. Zobacz najpopularniejsze obrazki i uśmiechnij się! 📢 Uwiódł zakonnicę i oszukał dziesiątki innych osób. Tulipan skazany na 14 lat więzienia Historią amanta, który okazał się oszustem, żyła cała Polska. 46-letni dziś Piotr K. miał rozmach. Prokuratura zarzuciła mu, że z przestępstw uczynił sobie stałe źródło utrzymania. Naciągnął ponad 100 osób na dwa miliony złotych. Właśnie zapadł prawomocny wyrok w tej sprawie.

📢 W wakacyjny weekend najlepiej odpoczywać nad wodą. Oto najlepsze baseny odkryte na Opolszczyźnie Na Opolszczyźnie działa 15 basenów odkrytych. Większość z nich już jest otwarta, a pozostałe zaczną funkcjonować w lipcu. Wiele obiektów w ostatnich latach przeszło remont, dzięki czemu mogą jeszcze lepiej służyć mieszkańcom. Zobaczcie listę najlepszych basenów odkrytych w województwie opolskim.

📢 86-latka potrącona na pasach w Rudnikach. Niebezpieczny piątek (28 czerwca) na drogach regionu. Wcześniej poważne zdarzenia w całym regionie W Rudnikach śmiertelne potrącenie 83-latki. To nie jedyne tragiczne zdarzenie w piątek (28 czerwca) na drogach regionu. Nie żyje mężczyzna pracujący na DK 39 przy cięciu krzewów pod słupami linii wysokiego napięcia. Natomiast w Markotowie Małym (DK 46) poszkodowane zostały 4 osoby. To nie wszystkie wydarzenia, do których doszło na Opolszczyźnie w ten piątek.

📢 Będzie remont pałacu w Kopicach. Są też pieniądze na ratowanie innych zabytków na Opolszczyźnie Ministerstwo Kultury przekazało pół miliona złotych na zabezpieczenie ruin pałacu w Kopicach koło Grodkowa. To pierwsza rządowa dotacja na ratowanie tego zabytku na Opolszczyźnie. Sprawdziliśmy, kto jeszcze dostał pieniądze z ministerstwa na remonty zabytków. 📢 Najpiękniejsze Polki zostały skoszarowane w jednym miejscu. Pozostaną na zgrupowaniu aż do finału konkursu Miss Polski 2024 5 lipca rozstrzygnięty zostanie finał konkursu piękności Miss Polski 2024. Wśród finalistek są aż dwie Opolanki. Koronę najpiękniejszej Polce przekaże aktualna Miss Polski, którą również jest Opolanka - Angelika Jurkowianiec z Namysłowa. 📢 Bogacica ma 750 lat. Zobacz, jak wioska koło Kluczborka zmieniła się przez ostatnie stulecie Bogacica (wioska w gminie Kluczbork) obchodzi w tym roku jubileusz 750-lecia powstania. Miejscowość ma bogatą i bardzo dobrze udokumentowaną historię, a tutejsi społecznicy są w posiadaniu archiwalnych zdjęć, które ukazują, jak wieś wyglądała dawniej. Część fotografii znalazło się na wystawie, którą już można oglądać. Stanęła ona przy Restauracji "Nad Stawem".

📢 Nastąpiło parę zmian trenerskich w klubach z BS Leśnica 4 Ligi Opolskiej Ruch Zdzieszowice, LZS Piotrówka i Polonia Głubczyce - te kluby z BS Leśnica 4 Ligi Opolskiej będą mieć w sezonie 2024/2025 nowych szkoleniowców. 📢 Nazwa dla nowego stadionu Odry Opole. Inwestor otwarty na dialog techniczny z firmami zainteresowanymi kupnem praw do nazwy obiektu Jaką nazwę będzie miał nowy stadion Odry Opole? Inwestor jest otwarty na firmy zainteresowane kupnem prawa do nazwy i zapowiada korzyści płynące dla takiego partnera. Wkrótce ruszy również proces, który ma wyłonić najemców lóż biznesowych znajdujących się na terenie nowego stadionu.

📢 Ta giełda to prawdziwy raj dla kolekcjonerów, ale nie tylko. Można tu znaleźć prawdziwe skarby W każdą niedzielę odbywa się giełda w Opolu. Co można na niej znaleźć? Prawie wszystko! Ludzie sprzedają i kupują tam zarówno rzeczy stare jak i nowe przedmioty. Sami zobaczcie, co oferują sprzedający. Zebraliśmy dla Was najlepsze oferty z kilku miesięcy.

📢 Poważny wypadek na drodze krajowej nr 46. Trasa Paczków - Kamienica jest zablokowana. Nie żyje jedna osoba Do zdarzenia doszło we wtorek (26 czerwca) około godziny 13.30. Na drodze krajowej nr 46 pomiędzy Paczkowem a Złotym Stokiem wydarzył się wypadek z udziałem auta osobowego oraz busa przewożącego dzieci. 📢 Tak wyglądały kolonie i obozy w okresie PRL-u. Wyzwania i niełatwe warunki uczyły samodzielności oraz hartowały ducha. Zobacz! Tak wyglądały kolonie i obozy w okresie PRL-u, czyli w czasach, kiedy dzieci oraz młodzież spędzały wakacje głównie ze swoimi rówieśnikami. Wyzwania, jakim trzeba było sprostać na porządku dziennym i niełatwe warunki uczyły samodzielności oraz hartowały ducha. Nie ważne było czy biorący udział w takich wyjazdach byli daleko, czy blisko od domu. Zawsze pozostawali zdani sami na siebie bądź ewentualnie mieli wsparcie w rodzeństwie, o ile brat lub siostra również uczestniczyli w tej samej kolonii albo obozie. Zaletą tego typu wyjazdów były niewątpliwie integracja, współpraca, dyscyplina i nabywanie bezcennych umiejętności życiowych. Dla wielu dzieci oraz młodzieży kolonie i obozy okazywały się istną szkołą życia. Zobacz, jak to było kiedyś!

📢 Horoskop Tarot na wakacyjne miesiące. Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran HOROSKOP Tarot dla wszystkich znaków zodiaku. Jakie unikalne wyzwania i możliwości pojawią się w trzecim kwartale 2024 roku? Zobaczcie sami.

📢 Te wspaniałe ciężarówki przyjadą na zlot Master Truck Show 2024 do Polskiej Nowej Wsi pod Opolem Jubileuszowy, 20. Zlot Master Truck Show 2024 już coraz bliżej. Impreza zaplanowana jest od 19 do 21 lipca na lotnisku w Polskiej Nowej Wsi pod Opolem. 📢 Tak zdaniem sztucznej inteligencji będzie wyglądać Opole za kilkaset lat. Myślicie, że się sprawdzi Właśnie tak za kilka wieków lat ma wyglądać Opole. To opinia sztucznej inteligencji. Przedstawiona wizja przyszłości, choć wydaje się nierealna ma w sobie coś przerażającego, a jednocześnie zachwycającego. Jak myślicie czy przepowiednie komputera mają szanse się spełnić?

📢 Na nowy stadion w Opolu robotnicy nakładają "sukienkę". To elewacja i zarazem wielki ekran Cały czas trwają też roboty poza Stadionem Opolskim. Wytyczane są drogi dojazdowe i wewnętrzne, powstają parkingi i ciągi komunikacyjne dla pieszych.

📢 Horoskop Tarot na lipiec. Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga HOROSKOP Tarot na lipiec 2024. Karty zostały położone. Co nas czeka w przyszłym miesiącu? Wróżka Expiria zna już odpowiedzi na te pytania. 📢 Budowa obwodnicy Brzegu. Ważny krok do powstania nowej trasy. Powstanie prawie kilometrowy most Regionalny dyrektor ochrony środowiska w Opolu wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39 o długości 8,7 km. To pierwsza decyzja administracyjna dla tej inwestycji, która definiuje przebieg przyszłej trasy.

📢 Ostatni dzwonek za nami. Wojewódzkie zakończenie roku szkolnego w Tułowicach W kilkuset opolskich szkołach, podobnie jak w całej Polsce, 21 czerwca zadzwonił ostatni dzwonek roku szkolnego 2023/2024. Świadectwa uczniów odebrane, kwiaty nauczycielom wręczone, plecaki rozpakowane przeleżą najbliższe dwa miesiące. Wakacje rozpoczęło ponad 110 tysięcy uczniów opolskich szkół i 24 tysiące przedszkolaków. 📢 Rozstrzygnięto przetarg na budowę kolejnego odcinka drogi ekspresowej S11. Chodzi o trasę Kluczbork - Byczyna - Kępno 23-kilometrowy odcinek pomiędzy Siemianicami (w województwie wielkopolskim) do Gotartowa koło Kluczborka ma być gotowy już za cztery lata. Jego budowa pochłonie ponad pół miliarda złotych. 📢 Kandydatki do tytułu Miss Polski 2024 przygotowują się do finału. Sfotografowały się w strojach kąpielowych. Oto efekty sesji Już 5 lipca rozpocznie się 3-dniowy Festiwal Piękna, którego punktem kulminacyjnym będzie gala finałowa miss Polski 2024. Aktualnie najpiękniejszą Polką jest Angelika Jurkowaniec z Namysłowa, a na koronę najpiękniejszej Polki w tym roku mają kolejne dwie Opolanki. Kandydatki przygotowują się do finału. Zobaczcie, jak wypadły w sesji fotograficznej w strojach kąpielowych.

📢 Ruszyło Euro 2024. Polska w jednym ma przewagę! Polskie WAGs, czyli żony i dziewczyny piłkarzy, są najpiękniejsze! Wśród kibiców krąży żart, że gdy Nicola Zalewski na pewno ożeni się z Nikolą, wtedy ślub wezmą Nicola i Nikola. I naprawdę Zalewski ma dziewczynę o takim imieniu! Najbardziej znana wśród partnerek polskich piłkarzy jest Anna Lewandowska, żona Roberta Lewandowskiego. Poznajcie w naszej galerii polskie WAGs, czyli żony i dziewczyny piłkarzy. 📢 W tym pałacu na Opolszczyźnie mieszkał hrabia. Zasłynął jako budowniczy, ale jego ród otacza też ciemna legenda Miłośnicy zwiedzania opuszczonych miejsc mówią, że po wejściu do tego pałacu słyszeli często dźwięki fortepianu. Kiedy wchodzili do salonu na piętrze, widzieli stojący tam fortepian i cień znikający za drzwiami z łuszczącą się futryną. 📢 Miss Polonia 2024 poznamy już 28 czerwca. O bursztynową koronę najpiękniejszej Polki rywalizują 24 kandydatki. Poznajcie je 24 najpiękniejsze dziewczyny z całej Polski awansowały do ścisłego finału Miss Polonia 2024. Wśród nich jest pochodząca z Kluczborka Emily Reng. Najpiękniejsza Polka już 28 czerwca otrzyma koronę z rąk aktualnej Miss Polonia - Ewy Jakubiec ze Słupic koło Nysy.

📢 Ale to było wystrzałowe święto miasta! Na Dniach Kluczborka 2024 na stadionie bawiły się tysiące ludzi W każdym dniu Dni Kluczborka na stadionie KKS-u bawiły się tysiące ludzi. Publiczność dopisała, zwłaszcza że miała udział w wyborze muzycznych gwiazd, które zagrały na scenie. Zobaczcie najlepsze zdjęcia z tegorocznych Dni Kluczborka. 📢 Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnie to największa szkoła w mieście. Oto archiwalne zdjęcia absolwentów z dawnych lat Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy to największa szkoła w w Oleśnie. Wypuściła już w świat ponad 11,5 tysiąca absolwentów!. W gronie absolwentów oleskiej zawodówki jest pierwszy polskie zwycięzca słynnego Rajdu Dakar i jednocześnie trzykrotny triumfator najsłynniejszego rajdu świata. W tym roku ślubowanie złożyli uczniowie pierwszej klasy strażackiej w ZSZ w Oleśnie.

📢 Horoskop tygodniowy 17-23 czerwca 2024. Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna HOROSKOP tygodniowy 17-23 czerwca. Skorpiony wreszcie odetchną, Byki wyjdą z lekkiej depresji a Strzelce muszą uważać na podstępne gry. Oto horoskop na najbliższe dni.

📢 Nowy basen odkryty w Oleśnie ze zjeżdżalniami wodnymi. Otwarcie basenu jeszcze w czerwcu Na placu budowy prace toczą się w ekspresowym tempie, żeby zdążyć na ten wakacje. Znamy już datę otwarcia nowoczesnego basenu odkrytego w Oleśnie. Kompleks budowany jest na terenie starej poniemieckiej pływalni plenerowej przy ul. Kościuszki. Będzie to pływalnia ze zjeżdżalniami wodnymi oraz innymi wodnymi atrakcjami. 📢 To tutaj przed wojną była granica między Polską a Niemcami. Zobacz, jak dzisiaj wygląda przejście na rzece Prośnie w Praszce Praszka przez wiele lat była miastem nadgranicznym. Granicę między państwami wyznaczała przepływająca przez miasto rzeka Prosna. Rzeka i granica dzieliła Polskę od Niemiec i miasto Praszka od wioski Zawisna. Teraz dawna granica leży w granicach miasta.

📢 Nowy basen odkryty w Oleśnie ma być gotowy już w maju. To będzie rodzinna pływalnia ze zjeżdżalniami wodnymi i atrakcjami Gotowa jest już konstrukcja niecki basenu zewnętrznego na terenie starej poniemieckiej pływalni plenerowej przy ul. Kościuszki w Oleśnie. Trwa montaż technologii uzdatniania wody basenowej. Będzie to basen z wodnymi atrakcjami dla młodszych i starszych, ale bez trampoliny, która okazała się za droga.

📢 Najlepszy horoskop na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj najlepszy HOROSKOP na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria sprawdziła, jakie są przepowiednie na cały nowy rok dla każdego znaku zodiaku. 📢 Fly With Us Festival. Zabawa pod gołym niebem w Kamieniu Śląskim. Takiej imprezy jeszcze u nas nie było Pierwszy dzień Fly With Us Festival 2023 na lotnisku w Kamieniu Śląskim przyciągnął tłumy. To największe tego typu impreza na Opolszczyźnie. Wystąpi na niej w sumie 20 artystów. Zobaczcie w naszej fotogalerii, jak było na imprezie.

📢 Zlot volkswagenów garbusów, ogórków i bulików. Właścicielka żółtego garbusa wybrała się na dwa zloty [ZDJĘCIA] Co jest najlepszego w garbusie? Kierowca Garbusa nie spotyka się w ogóle z agresją na drodze. Wszyscy się uśmiechają na widok tego autka! - mówi Iwona Mirga z Olesna, która żółtym Garbusem jeździ od dwóch lat.

📢 Lato Kwiatów w Otmuchowie 2022. Setki wystawców, tłumy odwiedzających. To wielkie święto miłośników roślin i ogrodów Jeszcze przez całą niedzielę potrwa Lato Kwiatów 2022 w Otmuchowie. Na imprezę przyjechało około 300 wystawców, którzy przywieźli ze sobą kwiaty, krzewy, drzewka i inne rośliny ogrodowe ale nie tylko. Jest w czym wybierać i przebierać. Na scenie wystąpią takie gwiazdy jak Dawid Kwiatkowski, Andrzej Piaseczny czy Czadoman. Zakończenie Lata Kwiatów 2022 o północy pokazem sztucznych ogni.