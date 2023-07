Gmina Strzelce Opolskie chce sama wybudować obwodnicę wartą 250 mln zł. Samorząd zawnioskował o dotację z "Polskiego Ładu"

Taka droga liczyłaby ok. 7,5 km i stanowiłaby dojazd m.in. do terenów inwestycyjnych w Warmątowicach oraz terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Strzelcach Opolskich.

- Od kilkunastu lat czynimy starania, żeby obwodnica Strzelec Opolskich, weszła do krajowych planów. To się nie stało, dlatego teraz złożyliśmy wniosek do Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - mówi Tadeusz Goc, burmistrz Strzelec Opolskich. - Bierzemy sprawy w swoje ręce. Gmina może porozumieć się zarządcami dróg: GDDKiA, Zarządem Dróg Wojewódzkich oraz powiatem strzeleckim, a także załatwić wszelkie pozwolenia od kolei, żeby na własną rękę wybudować obwodnicę. Mamy takie możliwości, oczywiście przy zabezpieczeniu finansowania z „Polskiego Ładu”.