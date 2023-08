Gorzów Śląski wypięknieje. Zielony przystanek autobusowy to dopiero początek

- Przystanek autobusowy to wizytówka każdej gminy. Dlatego rewitalizację Gorzowa Śląskiego postanowiliśmy zacząć właśnie od przystanku - mówi Michalina Stelmach, wiceburmistrz Gorzowa Śląskiego. - Teraz jest to nowoczesne miejsce połączone ze starą kostką brukową i to połączenie robi wrażenie.